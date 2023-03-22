Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.2, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Ключевые новшества:

В утилиту cksum добавлена опция «—base64» (-b) для вывода и проверки контрольных сумм, закодированных в формате base64. Также добавлена опция «—raw» для вывода только исходной контрольной суммы без указания имени файла и прочей информации.

В утилиты cp, mv и install добавлена опция «—debug» для вывода детальных сведений о копировании файла.

В утилиту ls добавлена опция «—time=modification» для отображения и использования при сортировке времени модификации файлов.

В утилиту mv добавлена опция «—no-copy», включающая вывод ошибки при попытке копирования файла между разными файловыми системами.

В утилите split в опциях ‘-n SIZE’ размер теперь может превышать диапазон значений типа integer. При указании «split -n» разрешён приём данных из неименованного канала с определением размера данных, благодаря промежуточному копированию во временный файл.

В утилиту wc добавлена поддержка параметра «—total={auto,never,always,only}» для управления тем, когда следует выводить итоговую сводку.

При выполнении «cp —sparse=auto», «mv» и «install» задействован системный вызов copy_file_range для оптимизации работы с файлами, содержащими пустые области.

В утилите tee реализована обработка вывода в неблокирующем режиме, например, когда выводимые на терминал данные от telnet или mpirun пропускаются через tee.

Добавлена поддержка новых префиксов размера: Ronna (R) — 1027, Quetta (Q) — 1030, Ri — 290 и Qi — 2100.

Источник: opennet.ru