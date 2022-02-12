Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

Состоялся выпуск свободного графического клиента Nicotine+ 3.2.1 для файлообменной P2P-сети Soulseek. Nicotine+ стремится быть удобной, свободной альтернативой с открытым исходным кодом официальному клиенту Soulseek, предоставляя дополнительную функциональность и сохраняя при этом совместимость с протоколом Soulseek. Код клиента написан на языке Python с использованием графической библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки доступны для GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows и masOS.

Основные изменения: