Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

Состоялся выпуск свободного графического клиента Nicotine+ 3.2.1 для файлообменной P2P-сети Soulseek. Nicotine+ стремится быть удобной, свободной альтернативой с открытым исходным кодом официальному клиенту Soulseek, предоставляя дополнительную функциональность и сохраняя при этом совместимость с протоколом Soulseek. Код клиента написан на языке Python с использованием графической библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки доступны для GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows и masOS.
Основные изменения:
- Добавлен прямой просмотр директорий и файлов с помощью протокола «slsk://».
- Оптимизирована общая производительность и стабильность взаимодействия с сервером Soulseek и одноранговыми соединениями.
- Оптимизирована производительность графического интерфейса.
- Проведена большая работа сообществом над переводом программы на разные языки.
- Исправлена критическая уязвимость при получении запроса на загрузку с неверно указанным путём к файлу.
- Исправлена обработка временных файлов, названия которых превышают 255 символов.
- Исправлена ошибка, из-за которой раздачи навсегда зависали в очереди раздач.
- Исправлена ошибка, из-за которой языковые переводы не применялись автоматически в Windows и macOS.
Источник: opennet.ru