ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

Состоялся выпуск свободного графического клиента Nicotine+ 3.2.1 для файлообменной P2P-сети Soulseek. Nicotine+ стремится быть удобной, свободной альтернативой с открытым исходным кодом официальному клиенту Soulseek, предоставляя дополнительную функциональность и сохраняя при этом совместимость с протоколом Soulseek. Код клиента написан на языке Python с использованием графической библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки доступны для GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows и masOS.

Основные изменения:

  • Добавлен прямой просмотр директорий и файлов с помощью протокола «slsk://».
  • Оптимизирована общая производительность и стабильность взаимодействия с сервером Soulseek и одноранговыми соединениями.
  • Оптимизирована производительность графического интерфейса.
  • Проведена большая работа сообществом над переводом программы на разные языки.
  • Исправлена критическая уязвимость при получении запроса на загрузку с неверно указанным путём к файлу.
  • Исправлена обработка временных файлов, названия которых превышают 255 символов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой раздачи навсегда зависали в очереди раздач.
  • Исправлена ошибка, из-за которой языковые переводы не применялись автоматически в Windows и macOS.

Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek
Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek
Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek
Выпуск Nicotine+ 3.2.1, графического клиента для одноранговой сети Soulseek


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий