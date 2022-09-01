Выпуск Nicotine+ 3.2.5, графического клиента для одноранговой сети Soulseek

Состоялся выпуск свободного графического клиента Nicotine+ 3.2.5 для файлообменной P2P-сети Soulseek. Nicotine+ стремится быть удобной, свободной альтернативой с открытым исходным кодом официальному клиенту Soulseek, предоставляя дополнительную функциональность и сохраняя при этом совместимость с протоколом Soulseek. Код клиента написан на языке Python с использованием графической библиотеки GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки доступны для GNU/Linux, BSD, Solaris, Windows и masOS.
Основные изменения:
- Исправлена редкая ошибка, связанная с одноранговыми соединениями.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые загрузки застревали в статусе «В очереди» или «Передача».
- Исправлена проблема, из-за которой файлы не загружались в пользовательские каталоги.
- Исправлена проблема, когда Nicotine+ пытался подключиться к серверу до завершения проброса портов.
- Исправлена проблема, при которой настройки пользователя сбрасывались после аварийной завершении работы ОС.
- Исправлен сбой, когда каталог для журнала отладки был указан неверно.
- Исправлено снижение производительности при загрузке «Загрузки/Раздачи» при запуске ОС.
- Оптимизирована производительность прокрутки и рендеринга текста для OC Windows.
Источник: opennet.ru