Выпуск NixOS 24.05 «Uakari»

Привет, ЛОР!

Как и предсказывали наши эксперты, в последний день весны состоялся очередной выпуск дистрибутива ОС Линукс NixOS 24.05, получивший кодовое имя «Uakari». NixOS отличается декларативным подходом к установке программ, позволяя описать на специальном языке конфигурации Nix желаемое состояние ОС, и обладает такими особенностями как атомарные обновления системы и воспроизводимость сборок.

Среди изменений в выпуске 24.05:

Добавлены 17777 новых, обновлены 16249 и удалены 9393 устаревших пакетов;

Над выпуском работали 2491 человек;

GNOME обновлён до версии 46, KDE – до версии 6.0 (5.27 LTS так же доступна для установки), MATE – до версии 1.28, Cinnamon – до версии 6.0;

Добавлена поддержка среды рабочего стола Lomiri (ранее Unity 8), использующая оконный композитор Mir;

По-умолчанию предлагается ядро Linux 6.6, но также доступны ядра начиная с версии 4.19.

Источник: linux.org.ru