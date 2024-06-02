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Выпуск NixOS 24.05 «Uakari»

Выпуск NixOS 24.05 «Uakari»

Привет, ЛОР!

Как и предсказывали наши эксперты, в последний день весны состоялся очередной выпуск дистрибутива ОС Линукс NixOS 24.05, получивший кодовое имя «Uakari». NixOS отличается декларативным подходом к установке программ, позволяя описать на специальном языке конфигурации Nix желаемое состояние ОС, и обладает такими особенностями как атомарные обновления системы и воспроизводимость сборок.

Среди изменений в выпуске 24.05:

  • Добавлены 17777 новых, обновлены 16249 и удалены 9393 устаревших пакетов;
  • Над выпуском работали 2491 человек;
  • GNOME обновлён до версии 46, KDE – до версии 6.0 (5.27 LTS так же доступна для установки), MATE – до версии 1.28, Cinnamon – до версии 6.0;
  • Добавлена поддержка среды рабочего стола Lomiri (ранее Unity 8), использующая оконный композитор Mir;
  • По-умолчанию предлагается ядро Linux 6.6, но также доступны ядра начиная с версии 4.19.

Источник: linux.org.ru

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