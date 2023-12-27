Выпуск Nobara 39, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

Представлен выпуск дистрибутива Nobara 39, основанного на пакетной базе Fedora Linux 39 и включающего дополнительные исправления, решающие известные проблемы, проявляющиеся при запуске компьютерных игр, потоковом вещании и выполнении задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены шесть установочных образов: официальный с KDE (3.6 ГБ), дополнительные с GNOME (3.5 ГБ) и KDE (3.5 ГБ), а также варианты данных образов с проприетарными драйверами NVIDIA. Официальный образ включает собственную тему оформления, а дополнительные образы предлагают исходное оформление GNOME и KDE.

Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine. Целью проекта является предоставление сразу готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora.

Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu для старых GPU, поддержки приставки steam deck и устройства microsoft surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости simpledrm с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером nouveau. SELinux заменён на AppArmor.

В состав включены наиболее свежие выпуск Mesa и Wine, собранные из репозиториев проектов. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения пробоем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion. В качестве офисного пакета поставляется OnlyOffice.

В новой версии в основной сборке вместо GNOME задействован KDE. Улучшена работа сеанса на базе композитного сервера Gamescope. Улучшена работа клиента Steam и пакета OBS Studio. Доработаны интерфейсы установки обновлений (Update System) и приветствия входа в систему (добавлены опции для установки исправлений к Steam и Davinci Resolve).