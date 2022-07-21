Выпуск nomenus-rex 0.7.0, утилиты для массового переименования файлов

Доступен новый выпуск Nomenus-rex, консольной утилиты для массового переименования файлов. Настраивается с помощью простого конфигурационного файла. Программа написана на C++ и распространяется на условиях GPL 3.0. Со времени предыдущей новости утилита обросла функциональностью, а также исправлены множественные ошибки и недоделки:

Новое правило: «дата создания файла». Синтаксис аналогичен правилу Date.

Удалено приличное количество «boilerplate» кода.

Значительный прирост производительности (приблизительно в 1000 раз быстрее) теста коллизии имён. Этот тест проверяет нет ли среди результирующих имён файлов дубликатов, что при перемещении файлов приведёт к потере данных. Так на тесте с около 21k файлов, время теста сократилось с 18 секунд до 20k микросекунд!

Исправлена ошибка в правиле RuleDir для файлов, находящихся на верхнем уровне дерева.

Новый параметр e/example для вывода типовой конфигурации с автозаполненными (согласно текущей директории) source/destination полями.

Немного эстетических украшательств при выводе пар файлов.

Новый параметр для отключения запроса подтверждения перед запуском процессинга. Может быть полезен для скриптов.

Добавлен индикатор прогресса выполнения операции.

Добавлены различные режимы сортировки перед обработкой (с поддержкой Unicode).

Большинство правил теперь покрыты тестами.

Для работы со строками задействована библиотека ICU, что должно исправить основные проблемы с Юникодом.

Источник: opennet.ru