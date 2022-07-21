Выпуск nomenus-rex 0.7.0, утилиты для массового переименования файлов

Доступен новый выпуск Nomenus-rex, консольной утилиты для массового переименования файлов. Настраивается с помощью простого конфигурационного файла. Программа написана на C++ и распространяется на условиях GPL 3.0. Со времени предыдущей новости утилита обросла функциональностью, а также исправлены множественные ошибки и недоделки:
- Новое правило: «дата создания файла». Синтаксис аналогичен правилу Date.
- Удалено приличное количество «boilerplate» кода.
- Значительный прирост производительности (приблизительно в 1000 раз быстрее) теста коллизии имён. Этот тест проверяет нет ли среди результирующих имён файлов дубликатов, что при перемещении файлов приведёт к потере данных. Так на тесте с около 21k файлов, время теста сократилось с 18 секунд до 20k микросекунд!
- Исправлена ошибка в правиле RuleDir для файлов, находящихся на верхнем уровне дерева.
- Новый параметр e/example для вывода типовой конфигурации с автозаполненными (согласно текущей директории) source/destination полями.
- Немного эстетических украшательств при выводе пар файлов.
- Новый параметр для отключения запроса подтверждения перед запуском процессинга. Может быть полезен для скриптов.
- Добавлен индикатор прогресса выполнения операции.
- Добавлены различные режимы сортировки перед обработкой (с поддержкой Unicode).
- Большинство правил теперь покрыты тестами.
- Для работы со строками задействована библиотека ICU, что должно исправить основные проблемы с Юникодом.
Источник: opennet.ru