Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7

Для прогнозирования имеющейся пропускной способности и определения размера очереди пакетов в новом протоколе используется оценка времени приема-передачи (RTT, Round Trip Time). Проведённое моделирование показало, что применение нового протокола на выходных узлах и onion-сервисах приведёт к снижению задержек нахождения в очереди, снятию ограничений на скорость потока, увеличению производительности сети Tor и более оптимальному использованию имеющейся пропускной способности. На стороне клиента поддержка управления потоком будет предложена 31 мая в следующем значительном выпуске Tor Browser, построенном на ветке Tor 0.4.7.