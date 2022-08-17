Выпуск Nuitka 1.0, компилятора для языка Python

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 — 3.10. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Выпуск 1.0 не сигнализирует о новом значительном этапе развития, а лишь продолжает принятую проектом нумерацию версий (прошлый выпуск был 0.9). При этом в Nuitka 1.0 отмечаются существенные улучшения, связанные с масштабируемостью и стабильностью, а также добавление новых оптимизаций и возможностей. Среди изменений в новой версии:

Проведена работа по приведению в порядок и документированию конфигурации в формате Yaml.

Добавлены оптимизации для повышения производительности методов dict, bytes и str.

Внесены улучшения в обработчики, обеспечивающие определение типов при сравнениях и двоичных операциях.

Снижено потребление памяти компилятором и сокращено время компиляции.

Улучшен анализ зависимостей между библиотеками и пакетами для разрешения конфликтов на платформе macOS при установке разных версий.

В режим компиляции в один файл (Onefile) добавлена поддержка кэширования файловых путей.

Добавлена поддержка вложенного копирования некомпилируемых функций.

Предоставлена возможность пометки плагинов устаревшими.

Добавлена поддержка Fedora 36.

Источник: opennet.ru