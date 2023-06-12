Выпуск Nuitka 1.6, компилятора для языка Python

Доступен выпуск проекта Nuitka 1.6, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 — 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

Обеспечена полная совместимость с веткой Python 3.11.

Переработан инструментарий для тестирования, в котором обеспечен повторно воспроизводимый вывод ошибок компиляции.

Добавлена опция «—include-distribution-metadata» для включения метаданных дистрибутива.

Для систем отличных от Windows предоставлена возможность включения в обособленный вариант поставки (standalone distribution) символических ссылок, если эти ссылки указывают на внутренние файлы проекта.

Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек huggingface_hub, tokenizers, torch, triton и networkx (в основном исключена привязка к pytest и IPython).

Проведена оптимизация производительности и масштабируемости. Продолжена работа по реализации оптимизаций тела классов.

Улучшено определение зависимостей на платформе macOS.

Добавлен параметр «—report-diffable», обеспечивающий генерацию XML-отчётов, в форме, пригодной для последующего сравнения на разных системах.

Добавлена опция «—report-user-provided» для вставки в отчёты данных, предоставленных пользователем.

В тестовом инструментарии реализована утилита nuitka-watch для определения проблемных с выпусками PyPI.

Источник: opennet.ru