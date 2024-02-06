Выпуск Nuitka 2.0, компилятора для языка Python

Доступен выпуск проекта Nuitka 2.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 — 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.
Среди изменений в новой версии:
- Добавлена возможность использования переменных в конфигурации пакета, позволяющая во время компиляции запрашивать значения из установленных пакетов и использовать эти значения для определения бэкенда. Поддержка переменных в конфигурации позволяет решить штатными способами многие задачи, для которых ранее требовалось подключение плагинов.
- Добавлена поддержка параметров, задаваемых пользователем для влияния на конфигурацию каждого пакета. Параметры могут быть прочитаны при помощи новой функции get_parameter и использованы для выбора поведения модулей (например, можно выставить параметр для отключения Numba JIT или Torch JIT).
- Добавлена опция «—include-onefile-external-data» для задания шаблонов файлов с данными, которые определены в конфигурации но должны поставляться отдельно от исполняемого файла при сборке в однофайловом режиме (onefile).
- Добавлена опция «—cf-protection» для выставления в GCC режима защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующего нарушения нормального порядка выполнения (control flow).
- Для yaml-файлов плагинов реализована возможность создания контрольных сумм для проверки целостности, которые в будущем планируют использовать для организации верификации во время выполнения.
- В Actions разрешено указание нескольких опций, разделённых по строкам (новая строка используется как разделитель). Например: include-data-dir: | a=b c=d
- Реализован анализ типов циклов, который в будущем будет задействован для реализации выборочных оптимизаций.
- Добавлены оптимизации для ускорения работы с неразделяемыми и экранированными переменными.
- Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек streamlit, torch, knetworkx, distributed, skimage, bitsandbytes, tf_keras, pip, networkx и pywt (в основном исключена привязка к pytest, IPython, nose, triton и dask).
Источник: opennet.ru