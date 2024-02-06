Выпуск Nuitka 2.0, компилятора для языка Python

Доступен выпуск проекта Nuitka 2.0, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 — 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Среди изменений в новой версии:

Добавлена возможность использования переменных в конфигурации пакета, позволяющая во время компиляции запрашивать значения из установленных пакетов и использовать эти значения для определения бэкенда. Поддержка переменных в конфигурации позволяет решить штатными способами многие задачи, для которых ранее требовалось подключение плагинов.

Добавлена поддержка параметров, задаваемых пользователем для влияния на конфигурацию каждого пакета. Параметры могут быть прочитаны при помощи новой функции get_parameter и использованы для выбора поведения модулей (например, можно выставить параметр для отключения Numba JIT или Torch JIT).

Добавлена опция «—include-onefile-external-data» для задания шаблонов файлов с данными, которые определены в конфигурации но должны поставляться отдельно от исполняемого файла при сборке в однофайловом режиме (onefile).

Добавлена опция «—cf-protection» для выставления в GCC режима защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующего нарушения нормального порядка выполнения (control flow).

Для yaml-файлов плагинов реализована возможность создания контрольных сумм для проверки целостности, которые в будущем планируют использовать для организации верификации во время выполнения.

В Actions разрешено указание нескольких опций, разделённых по строкам (новая строка используется как разделитель). Например: include-data-dir: | a=b c=d

Реализован анализ типов циклов, который в будущем будет задействован для реализации выборочных оптимизаций.

Добавлены оптимизации для ускорения работы с неразделяемыми и экранированными переменными.

Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек streamlit, torch, knetworkx, distributed, skimage, bitsandbytes, tf_keras, pip, networkx и pywt (в основном исключена привязка к pytest, IPython, nose, triton и dask).

Источник: opennet.ru