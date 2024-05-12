Выпуск Nuitka 2.2

Nuitka — это оптимизирующий компилятор Python, использующий трансляцию через C, для создания исполняемых файлов.
Nuitka полностью совместим с Python 3 (3.4–3.11) и Python 2 (2.6, 2.7) и доступен по сути, везде, где уже работает Python.
В этом выпуске основное внимание уделялось поддержке совместимости, исправлению ошибок и улучшению оптимизации циклов, таких как операции со списками.
Основные изменения направлены на возможность обеспечения полной поддержки Python 3.12 в следующем выпуске.
В этом же выпуске главными изменениями являются:
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экспериментальная поддержка Python 3.12;
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поддержка tensorflow.function JIT;
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расширены возможности плагина anti-bloat, теперь он может применяться для библиотек: antlr, bokeh, celery, deepspeed, imgui_bundle, tensorflow, transformers, tf_keras;
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доступен обработчик Change_class, аналогичный Change_function, позволяющий полностью заменить определение класса.
Исходный код проекта распространяется под лицензией Apache-2.0.
Источник: linux.org.ru