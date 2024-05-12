Выпуск Nuitka 2.2

Nuitka — это оптимизирующий компилятор Python, использующий трансляцию через C, для создания исполняемых файлов.

Nuitka полностью совместим с Python 3 (3.4–3.11) и Python 2 (2.6, 2.7) и доступен по сути, везде, где уже работает Python.

В этом выпуске основное внимание уделялось поддержке совместимости, исправлению ошибок и улучшению оптимизации циклов, таких как операции со списками.

Основные изменения направлены на возможность обеспечения полной поддержки Python 3.12 в следующем выпуске.

В этом же выпуске главными изменениями являются:

экспериментальная поддержка Python 3.12;

поддержка tensorflow.function JIT;

расширены возможности плагина anti-bloat, теперь он может применяться для библиотек: antlr, bokeh, celery, deepspeed, imgui_bundle, tensorflow, transformers, tf_keras;

доступен обработчик Change_class, аналогичный Change_function, позволяющий полностью заменить определение класса.

Исходный код проекта распространяется под лицензией Apache-2.0.

Источник: linux.org.ru