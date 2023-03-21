Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.18

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.18, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для CentOS, Ubuntu и openSUSE.
CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XCP-ng, XenServer/Citrix Hypervisor и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.
Выпуск 4.18 отнесён к категории LTS (Long Term Support) и будет сопровождаться в течение 18 месяцев. Основные новшества:
- Добавлена поддержка «Edge Zone», легковесных зон, обычно привязанных к одному хост-окружению (в настоящее время поддерживаются только хосты с гипервизором KVM). В Edge Zone можно производить все операции с виртуальными машинами, за исключением операций с общим хранилищем и доступом к консоли, требующим CPVM (Console Proxy VM). Поддерживается прямая загрузка (direct-download) шаблонов и использование локального хранилища.
- Реализована поддержка автомасштабирования виртуальных машин (параметр «supports_vm_autoscaling»).
- Добавлен API для управления пользовательскими данными.
- Добавлен фреймворк для двухфакторной аутентификации.
- Добавлена поддержка аутентификации при помощи одноразовых паролей с ограниченным временем действия (TOTP Authenticator).
- Добавлена поддержка шифрования разделов хранилища.
- Интегрирована поддержка SDN Tungsten Fabric.
- Добавлена поддержка Ceph Multi Monitor.
- Реализован API для доступа к консоли.
- Улучшены средства разделения доступа к консоли.
- Предложен новый интерфейс с глобальными настройками.
- Предоставлена поддержка настройки MTU для сетевых интерфейсов VR (Virtual Router). Добавлены настройки vr.public.interface.max.mtu, vr.private.interface.max.mtu и allow.end.users.to.specify.vr.mtu.
- Реализованы адаптивные группы привязки виртуальной машины к хост-окружению (Affinity Groups).
- Предоставлена возможность определения собственных DNS-серверов.
- Улучшен инструментарий для поддержки гостевых операционных систем.
- Добавлена поддержка дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.
- Для гипервизора KVM предложен плагин Networker Backup.
- Предоставлена возможность назначения собственных тарифов для квот на трафик.
- Для KVM добавлена поддержка защищённой консоли VNC с TLS-шифрованием и доступом на базе сертификатов.
Источник: opennet.ru