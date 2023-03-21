Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.18

Состоялся релиз облачной платформы Apache CloudStack 4.18, позволяющей автоматизировать развертывание, настройку и поддержание приватной, гибридной или публичной cloud-инфраструктуры (IaaS, инфраструктура как сервис). Платформа CloudStack была передана Фонду Apache компанией Citrix, которая получила проект после поглощения компании Cloud.com. Установочные пакеты подготовлены для CentOS, Ubuntu и openSUSE.

CloudStack не зависит от типа гипервизора и позволяет использовать в одной cloud-инфраструктуре одновременно Xen (XCP-ng, XenServer/Citrix Hypervisor и Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) и VMware. Для управления пользовательской базой, хранилищем, вычислительными и сетевыми ресурсами предлагается web-интерфейс и специальный API. В простейшем случае облачная инфраструктура на базе CloudStack состоит из одного управляющего сервера и набора вычислительных узлов, на которых организуется выполнение гостевых ОС в режиме виртуализации. В более сложных системах поддерживается использование кластера из нескольких управляющих серверов и дополнительных балансировщиков нагрузки. При этом, инфраструктура может быть разбита на сегменты, каждый из которых функционирует в отдельном дата-центре.

Выпуск 4.18 отнесён к категории LTS (Long Term Support) и будет сопровождаться в течение 18 месяцев. Основные новшества:

Добавлена поддержка «Edge Zone», легковесных зон, обычно привязанных к одному хост-окружению (в настоящее время поддерживаются только хосты с гипервизором KVM). В Edge Zone можно производить все операции с виртуальными машинами, за исключением операций с общим хранилищем и доступом к консоли, требующим CPVM (Console Proxy VM). Поддерживается прямая загрузка (direct-download) шаблонов и использование локального хранилища.

Реализована поддержка автомасштабирования виртуальных машин (параметр «supports_vm_autoscaling»).

Добавлен API для управления пользовательскими данными.

Добавлен фреймворк для двухфакторной аутентификации.

Добавлена поддержка аутентификации при помощи одноразовых паролей с ограниченным временем действия (TOTP Authenticator).

Добавлена поддержка шифрования разделов хранилища.

Интегрирована поддержка SDN Tungsten Fabric.

Добавлена поддержка Ceph Multi Monitor.

Реализован API для доступа к консоли.

Улучшены средства разделения доступа к консоли.

Предложен новый интерфейс с глобальными настройками.

Предоставлена поддержка настройки MTU для сетевых интерфейсов VR (Virtual Router). Добавлены настройки vr.public.interface.max.mtu, vr.private.interface.max.mtu и allow.end.users.to.specify.vr.mtu.

Реализованы адаптивные группы привязки виртуальной машины к хост-окружению (Affinity Groups).

Предоставлена возможность определения собственных DNS-серверов.

Улучшен инструментарий для поддержки гостевых операционных систем.

Добавлена поддержка дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.

Для гипервизора KVM предложен плагин Networker Backup.

Предоставлена возможность назначения собственных тарифов для квот на трафик.

Для KVM добавлена поддержка защищённой консоли VNC с TLS-шифрованием и доступом на базе сертификатов.

Источник: opennet.ru