Выпуск оболочки GodotOS

Состоялся выход GodotOS – интерфейса для операционных систем, полностью созданного в игровом движке Godot.

GodotOS позволяет работать с папками, редактировать текстовые файлы, просматривать изображения, запускать игры и многое другое в едином отточенном интерфейсе, который может использоваться даже в интернете.

Разработчики отмечают, что GodotOS – это не столько серьёзный проект, сколько экспериментальная игрушка. GodotOS призван раздвинуть границы дизайна пользовательского интерфейса в Godot, создав минималистичный и эстетически приятный рабочий стол, который станет центром для небольших игр, интегрированных прямо в среду.

Демонстрацию работы GodotOS можно посмотреть в этом видео.

Источник: linux.org.ru