Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 98 являются добровольцами. 69% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и Allotropia, а 31% изменений добавлены независимыми энтузиастами.

Выпуск LibreOffice 7.3 снабжён меткой «Community», будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).

Наиболее заметные изменения: