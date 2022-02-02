Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.3

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. При подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 98 являются добровольцами. 69% изменений внесены сотрудниками курирующих проект компаний, таких как Collabora, Red Hat и Allotropia, а 31% изменений добавлены независимыми энтузиастами.
Выпуск LibreOffice 7.3 снабжён меткой «Community», будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).
Наиболее заметные изменения:
- Переработана пометка грамматических и орфографических ошибок в тексте — волнистые линии, которыми подчёркиваются ошибки, теперь более заметны на экранах с высокой плотностью пикселей и адаптируются к изменению масштаба.
- Обновлена тема пиктограмм Colibre, применяемая по умолчанию на платформе Windows, переделаны пиктограммы, связанные с графикой, сохранением, форматированием и откатом изменений.
- Реализована возможность генерации одномерных штрих-кодов в дополнение к QR-кодам.
- Во всех компонентах LibreOffice унифицированы значения, определяющие ширину линий.
- Изменения в Writer:
- Добавлена поддержка отслеживания изменений в таблицах. Реализовано отслеживание удаления и добавления табличных строк, в том числе пустых строк. Добавлен интерфейс для наглядного анализа истории удаления/добавления таблиц и отдельных строк, а также для управления изменениями в таблицах (принимать или отбрасывать удаления и добавления строк и целых таблиц теперь можно одним кликом). Обеспечено отображение удалённых и добавленных изменений разными цветами, а также корректное скрытие удалённых строк и таблиц при включении режима скрытия изменений. Для столбцов таблиц добавлены всплывающие подсказки с историей изменений.
- В системе отслеживания изменений реализована поддержка отслеживания перемещений текста. При анализе изменений перемещённый текст теперь подсвечивается зелёным цветом, при этом в месте от куда текст был перемещён он показан зачёркнутым, а куда перемещён — подчёркнутым. В режиме управления изменениями добавлена всплывающая подсказка и специальная пиктограмма для отслеживания перемещений текста. Также визуально отмечены такие операции, как изменение порядка абзацев или элементов в списках.
- Улучшено отслеживание изменений форматирования и стиля абзацев. При перемещении элементов списка обеспечен показ только перемещённых элементов, не касаясь остальных промежуточных частей списка.
- Предоставлена возможность прикрепления гиперсылок к фигурам.
- Указываемые в конце абзаца сноски и примечания теперь обрабатываются аналогично сноскам в тексте, т.е. подпадают под регулярные выражения «[\p{Control}]» и «[:control:]».
- Для улучшения совместимости с документами в формате DOCX при импорте стилей абзаца теперь переносится и информация об уровнях списков и стилях символов, ассоциированных с абзацем.
- Ускорена отрисовка сложных документов. Повышена производительность экспорта сложных документов в формат PDF. Ускорена загрузка больших RTL-документов.
- Изменения в Calc:
- В диалоге «Ссылка на внешние данные» («Sheet ▸ Link to External Data») обеспечен показ HTML-таблиц в порядке, в каком они встречаются в исходном файле.
- Реализован алгоритм компенсационного суммирования Кэхэна, для ускорения вычисления которого задействованы векторный инструкции CPU, такие как AVX2.
- В ячейках с формулами обеспечено сохранение отступов, созданных при помощи пробелов или символов табуляции. Отступы теперь также сохраняются и воспроизводятся при записи и чтении в форматах OOXML и ODF.
- При импорте и экспорте данных в формате CSV добавлена возможность настройки разделителя полей через указание параметра ‘sep=;’ или ‘»sep=;»‘ в строке вместо данных.
- В диалоге импорта и вставки данных в формате CSV реализована опция для вычисления формул («Evaluate formulas»), при включении которой данные начинающиеся с символа «=» воспринимаются как формулы и вычисляются.
- Добавлена поддержка автодополнения ввода в стиле Bash. Например, если в столбце есть ячейка «ABCD123xyz» при наборе «A» будет предложено добавить «BCD», пользователь может согласиться нажав стрелку вправо, после чего ввести «1» и получить рекомендацию «23».
- Для отображения курсора в ячейке теперь используется системный цвет подсветки вместо цвета шрифта по умолчанию.
- В диалоге «Standard Filter» добавлена возможность фильтрации элементов по цвету фона или текста в ячейке.
- В запросах и фильтрах, использующих текстовые операции, такие как ‘contains’, обеспечена возможность работы с цифровыми данными.
- Режим быстрого поиска теперь ищет среди значений, а не формул (в отдельном диалоге поиска доступна опция для выбора режима).
- Увеличена скорость открытия файлов в формате XLSM. Ускорена вставка больших диаграмм. Повышена производительность функций поиска и фильтрации. Расширено применение многопоточности при вычислениях в Calc.
- В программу подготовки презентаций Impress добавлены совместимые с PowerPoint и Google Slides размеры экрана (Slide ▸ Slide Properties… ▸ Slide ▸ Paper Format), такие как «Widescreen» и «On-screen show». Решена проблема с совместным использованием свойств фигур между группами фигур. В диалоге «3D-Settings» обеспечена корректная отрисовка поверхностей при выборе свойств «Матовый», «Пластик» и «Металл», которые ранее выводились однотипными.
- Добавлена поддержка отслеживания изменений в таблицах. Реализовано отслеживание удаления и добавления табличных строк, в том числе пустых строк. Добавлен интерфейс для наглядного анализа истории удаления/добавления таблиц и отдельных строк, а также для управления изменениями в таблицах (принимать или отбрасывать удаления и добавления строк и целых таблиц теперь можно одним кликом). Обеспечено отображение удалённых и добавленных изменений разными цветами, а также корректное скрытие удалённых строк и таблиц при включении режима скрытия изменений. Для столбцов таблиц добавлены всплывающие подсказки с историей изменений.
- Добавлен новый провайдер контента (UCP, Universal Content Provider) для WebDAV и HTTP, основанный на библиотеке libcurl.
- В Windows и macOS задействован предоставляемый платформой TLS-стек.
- Проведена значительная оптимизация производительности при работе с несколькими экземплярами одного документа (например, когда в разных окнах открыты разные части одного документа или несколько пользователей совместно редактируют один документ в LibreOffice Online).
- Улучшена отрисовка при использовании бэкенда на базе библиотеки Skia.
- При сборке официальных исполняемых файлов включена оптимизация на этапе связывания (Link-Time Optimization), позволившая добиться общего прироста производительности.
- Внесены многочисленные улучшения, связанные с импортом документов в форматах DOC, DOCX, PPTX, XLSX и OOXML, а также экспортом в OOXML, DOCX, PPTX и XLSX. В целом отмечается значительное улучшение совместимости с документами MS Office.
- Добавлена поддержка межславянского языка (язык, понятный носителям разных языков, имеющих славянские корни) и языка Клингонов (раса из сериала Star Trek).
Источник: opennet.ru