Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.4

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 7.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. В подготовке выпуска приняли участие 147 разработчиков, из которых 95 являются добровольцами. 72% изменений внесены сотрудниками трёх курирующих проект компаний — Collabora, Red Hat и Allotropia, а 28% изменений добавлены независимыми энтузиастами.
Выпуск LibreOffice 7.4 снабжён меткой «Community», будет поддерживаться энтузиастами и не нацелен на применение на предприятиях. LibreOffice Community без ограничений доступен бесплатно всем без исключения, в том числе корпоративным пользователям. Для предприятий нуждающихся в дополнительном сервисе отдельно развиваются продукты семейства LibreOffice Enterprise, для которых партнёрскими компаниями будет предоставляться полноценная поддержка, возможность получать обновления длительное время (LTS) и дополнительные функции, такие как SLA (Service Level Agreements).
Наиболее заметные изменения:
- В начальном экране (Start Center) улучшена отрисовка эскизов документов.
- В менеджере дополнений реализовано поле для поиска.
- Переделан диалог выбора параметров шрифтов.
- Для Windows 10 и Windows 11 предложена экспериментальная реализация тёмного оформления.
- Предложен тёмный вариант набора пиктограмм Colibre, применяемого по умолчанию в Windows.
- Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений в формате WebP, в том числе данный формат теперь может быть использован для вставки картинок в документы, электронные таблицы, презентации и рисунки Draw.
- Добавлена поддержка файлов в формате EMZ и WMZ.
- Повышена производительность создания макета документа во время выполнения таких операций, как загрузка документа и экспорт в PDF.
- Добавлена справочная информация для библиотеки макросов ScriptForge.
- Изменения в Writer:
- Добавлена возможность использования внешнего инструментария LanguageTool для проверки грамматики.
- В настройки типографики добавлены новые параметры расстановки переносов для компоновки текста в абзаце: Зона переноса (ограничение переноса), минимальная длина слова для переноса и отключение переноса последнего слова в абзаце.
- Изменена нумерация элементов списка в режиме показа изменений (Show Changes), в котором теперь указываются как текущие, так и исходные номера элементов.
- При выборе действия в меню «Tools ▸ Update ▸ Update all» теперь обновляются и эскизы OLE-объектов.
- Приближена к поведению MS Word обработка границ вокруг таблиц и абзацев.
- Реализована возможность чистки разрывов в документах MS Word для улучшения точности макета.
- Диалог проверки средств для людей с ограниченными возможностями (Tools ▸ Accessibility Check…) переведён на отрисовку в асинхронном режиме.
- Для документов, загруженных в режиме только для чтения, обеспечена возможность просмотра изменений как через диалог «Edit ▸ Tracked Changes ▸ Manage…», так и через боковую панель.
- Изменения в документе, связанные с удалением и вставкой сносок, теперь показываются в области сносок.
- В улучшения переносимости с MS Word добавлена поддержка совместимых с форматом DOCX элементов управления содержимым, применяемых для элементов заполнения форм: «Rich Text» (индикатор для блока текста), «Сheck Box» (переключатель выбора элементов), «Drop-Down» (выпадающий список), «Picture» (кнопка вставки картинки) и «Date» (поле для выбора даты).
- По умолчанию отключена автокоррекция для markdown-тегов «*bold*», «/italic/», «-strikeout-» и «_underline_» в тексте.
- Добавлена возможность использования внешнего инструментария LanguageTool для проверки грамматики.
- Изменения в табличном процессоре Calc:
- В меню добавлен новый пункт «Sheet ▸ Navigate ▸ Go» для упрощения доступа к листам в больших электронных таблицах с большим числом листов. При переходе в меню показывается новый диалог для поиска по именам листов.
- Добавлена настройка «View ▸ Hidden Row/Column Indicator» для показа специального индикатора скрытых столбцов и строк.
- Упрощён доступ к параметрам сортировки.
- Реализована возможность работы с электронными таблицами, насчитывающими до 16 тысяч столбцов (ранее документы не могли включать более 1024 столбцов).
- В виджете AutoSum для использования в формулах предложены новые функции COUNTA, PRODUCT, STDEV, STDEVP, VAR и VARP.
- Обеспечено сохранение в документе изменённой высоты панели ввода формулы.
- Улучшен диалог копирования и перемещения листов, примечание для кнопки «OK» в котором теперь меняется в зависимости от выбранной операции.
- Обеспечено автоматическое заполнение диапазона ячеек для формул, возвращающих массив и матрицу, по аналогии с тем, как если бы для ввода использовалась комбинация «Shift + Ctrl + ↵». Для сохранения старого поведения перед вводом формулы достаточно выделить нужную ячейку (ранее заполнялась только одна ячейка, в которую помещался первый верхний элемент).
- Проведена работа по улучшению производительности. Оптимизирована работа при наличии большого числа столбцов с данными. Повышена производительность функций COUNTIF, SUMIFS и VLOOKUP, особенно при использовании неотсортированных данных. Ускорены вычисления в документах с большим числом формул. Повышена скорость загрузки больших файлов в формате CSV. Улучшена производительность фильтра для экспорта в файлы Excel. Ускорена загрузка электронных таблиц, требующих повторного расчёта.
- В меню добавлен новый пункт «Sheet ▸ Navigate ▸ Go» для упрощения доступа к листам в больших электронных таблицах с большим числом листов. При переходе в меню показывается новый диалог для поиска по именам листов.
- Изменения в Impress:
- Реализована начальная поддержка тем оформления, которые позволяют определить общие цвета и параметры шрифтов, используемые для текста и заливки фигур во всей презентации (для замены цветового оформления презентации достаточно сменить тему).
- Для улучшения совместимости с файлами PPTX реализована возможность использования фона слайда для заливки фигур.
- Реализована начальная поддержка тем оформления, которые позволяют определить общие цвета и параметры шрифтов, используемые для текста и заливки фигур во всей презентации (для замены цветового оформления презентации достаточно сменить тему).
- Фильтры:
- Для формата DOCX реализован импорт текстовых блоков с таблицами и картинками в сгруппированных фигурах. Добавлена возможность разблокировки доступа к истории изменений документа, защищённой паролем.
- Для PPTX для основных фигур (эллипс, треугольник, трапеция, параллелограмм, ромб, пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник) реализована поддержка реперных точек. Решены проблемы с экспортом и импортом в PPTX встроенных мультимедийных файлов.
- Улучшен экспорт и импорт документов в формате RTF.
- Расширены возможности по преобразованию документов в формат PDF из командной строки. Добавлена поддержка экспорта в PDF полей форм для ввода чисел, денежных единиц, даты и времени.
- При экспорте в HTML прекращена поддержка выбора кодировки текста. Кодировка теперь всегда UTF-8.
- Улучшена поддержка импорта файлов в форматах EMF и WMF.
- Переписан фильтр для импорта изображений в формате TIFF (переведён на libtiff). Добавлена поддержка варианта формата OfficeArtBlip TIFF.
Источник: opennet.ru