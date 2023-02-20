Выпуск окружения рабочего стол Budgie 10.7.1

Организация Buddies Of Budgie, курирующая разработку проекта после его отделения от дистрибутива Solus, опубликовала обновление окружение рабочего стола Budgie 10.7.1. Пользовательское окружение образуют поставляемые раздельно компоненты с реализацией рабочего стола Budgie Desktop, набором пиктограмм Budgie Desktop View, интерфейсом для настройки системы Budgie Control Center (форк GNOME Control Center) и хранителем экрана Budgie Screensaver (форк gnome-screensaver). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Для ознакомления с Budgie можно использовать такие дистрибутивы, как Ubuntu Budgie, Fedora Budgie, Solus, GeckoLinux и EndeavourOS.

Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы.

Основные улучшения:

Повышена ясность включения режима Unredirection, при котором вывод полноэкранных приложений организуется минуя композитный сервер, что позволяет снизить накладные расходы и поднять производительность таких приложений, как игры. Убрана путаница с индикацией того, что режим включён по умолчанию и в настройках его можно отключить, а не наоборот.

Добавлена начальная поддержка композитного сервера Mutter 12, в рамках адаптации к технологиям предстоящего релиза GNOME 44.

В Budgie Screenshot решены проблемы с созданием снимков полноэкранных приложений.

Оформление и отступы панели с настройками рабочего стола приближены к оформлению настроек в панели Raven.

Обновлённые переводы.

Источник: opennet.ru