Выпуск OneScript 1.9.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие

Опубликован выпуск проекта OneScript 1.9.0, развивающего независимую от компании 1С кросс-платформенную виртуальную машину для выполнения скриптов на языке 1С:Предприятие. Система самодостаточна и позволяет выполнять скрипты на языке 1С без установки платформы 1С:Предприятие и специфичных для неё библиотек. Виртуальную машину OneScript можно использовать как для прямого исполнения сценариев на языке 1С, так и для встраивания поддержки их исполнения в приложения, написанные на других языках. Код проекта написан на языке С# и распространяется под лицензией MPL-2.0. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

OneScript поддерживает все возможности языка 1С, включая нестрогую типизацию, условные выражения, циклы, исключения, массивы, регулярные выражения, COM-объекты и встроенные функции для работы с примитивными типами. Стандартная библиотека предоставляет функции для работы с файлами и строками, взаимодействия с системой, обработки JSON и XML, сетевого доступа и использования протокола HTTP, математических вычислений, работы с макетами.

Изначально система рассчитана на разработку консольных приложений на языке 1С, но сообществом развивается библиотека OneScriptForms, позволяющая создавать приложения с графическим интерфейсом. Кроме стандартной библиотеки и OneScriptForms для OneScript доступно более 160 пакетов с дополнительными библиотеками и утилитами. Для упрощения установки и распространения библиотек предлагается пакетный менеджер opm.

В новой версии:

В объект «Рефлектор» добавлен метод «ИзвестныеТипы()», который возвращает все зарегистрированные типы в виде «ТаблицыЗначений».

Реализован метод «БуферДвоичныхДанных.Разделить()».

При вызове метода через «Рефлектор» обеспечен контроль сигнатуры метода и количества параметров.

Улучшена документация, в файл README добавлены инструкции по сборке.

В отладчике реализовано отображение приватных (не экспортных) переменных объектов. Налажена индексация переменных и устранена проблема с показом в некоторых ситуациях неверных значений.

Источник: opennet.ru