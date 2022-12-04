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Выпуск OpenIKED 7.2, переносимой реализации протокола IKEv2 для IPsec

Проект OpenBSD представил выпуск OpenIKED 7.2, реализации протокола IKEv2, развиваемой проектом OpenBSD. Это четвёртый выпуск OpenIKED в форме отдельного проекта — изначально компоненты IKEv2 представляли собой неделимую часть IPsec-стека OpenBSD, но затем были выделены в отдельный переносимый пакет и теперь могут использоваться в других операционных системах. Работа OpenIKED проверена во FreeBSD, NetBSD, macOS и различных дистрибутивах Linux, включая Arch, Debian, Fedora и Ubuntu. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC.

OpenIKED позволяет развёртывать виртуальные частные сети на базе IPsec. Стек IPsec образован двумя основными протоколами: протоколом обмена ключами (IKE) и протоколом передачи шифрованного трафика (ESP). OpenIKED реализует элементы аутентификации, настройки, обмена ключами и поддержания политик безопасности, а протокол для шифрования трафика ESP обычно предоставляются ядром операционных систем. Из методов аутентификации в OpenIKED могут использовать предварительно установленные ключи (pre-shared), EAP MSCHAPv2 с сертификатом X.509 и открытые ключи RSA и ECDSA.

В новой версии:

  • Добавлены счётчики со статистикой работы фонового процесса iked, которые можно просмотреть командной ‘ikectl show stats’.
  • Предоставлена возможность отправки цепочек сертификатов в несколько payload CERT.
  • Для улучшения совместимости со старыми версиями добавлен payload с индентификатором поставщика.
  • Улучшен поиск правил с учётом свойства srcnat.
  • Налажена работа с NAT-T в Linux.

Источник: opennet.ru

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