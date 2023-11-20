Выпуск OpenIKED 7.3, переносимой реализации протокола IKEv2 для IPsec

Проект OpenBSD опубликовал выпуск проекта OpenIKED 7.3, развивающего реализацию протокола IKEv2. Изначально, компоненты IKEv2 представляли собой неделимую часть IPsec-стека OpenBSD, но затем были выделены в отдельный переносимый пакет и теперь могут использоваться в других операционных системах. Работа OpenIKED проверена во FreeBSD, NetBSD, macOS и различных дистрибутивах Linux, включая Arch, Debian, Fedora и Ubuntu. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC.
OpenIKED позволяет развёртывать виртуальные частные сети на базе IPsec. Стек IPsec образован двумя основными протоколами: протоколом обмена ключами (IKE) и протоколом передачи шифрованного трафика (ESP). OpenIKED реализует элементы аутентификации, настройки, обмена ключами и поддержания политик безопасности, а протокол для шифрования трафика ESP обычно предоставляются ядром операционных систем. Из методов аутентификации в OpenIKED могут использовать предварительно установленные ключи (pre-shared), EAP MSCHAPv2 с сертификатом X.509 и открытые ключи RSA и ECDSA.
В новой версии:
- Добавлена поддержка туннелей sec, созданных в OpenBSD для маршрутизации IPsec-трафика через сетевой интерфейс sec, вместо использования правил SPD (IPsec Security Policy Database) при создании защищённых VPN в режиме точка-точка.
- Добавлена поддержка указания нескольких серверов имён с одним сетевым интерфейсом в Linux.
- Добавлена возможность использования библиотеки libssytemd для настройки DNS через DBUS в Linux, вместо вызова утилиты resolvectl.
- На платформе Linux из зависимостей убрана библиотека libapparmor, вместо которой для изменения политик AppArmor теперь применяется прямое обращение к псевдо ФС /proc, что позволяет открыть файловые дескрипторы до сброса привилегий.
- Предоставлена возможность обработки полных цепочек сертификатов x509 в payload CERT.
- Для улучшения изоляции процесса обеспечен перезапуск дочерних процессов после вызова fork().
- Для OpenBSD 7.4 переработан внутренний API ibuf.
- Слой для обеспечения совместимости синхронизирован со свежей кодовой базой OpenBSD.
- Для обеспечения обновления просроченных сертификатов внесены исправления в конфигурацию OpenSSL, используемую в ikectl.
Источник: opennet.ru