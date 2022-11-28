Выпуск OpenRGB 0.8, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

После почти года разработки опубликован новый выпуск OpenRGB 0.8, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux (deb, rpm, appimage), macOS и Windows. Как и ранее, все сборки формируемые после релиза, получат номер версии 0.81.
В новом выпуске был частично переработан и оптимизирован интерфейс, добавилась локализация программы, в том числе перевод на русский язык (кроме некоторой функциональности, добавленной на этапе стабилизации релиза).
Среди изменений:
- Правила udev теперь генерируются автоматически.
- Библиотека inpout32, вызывавшая проблемы при работе параллельно с некоторыми антивирусами и античитами (Vanguard), заменена на WinRing0.
- Для корректной работы параллельно с официальным ПО для устройств SMBus на Windows теперь используется системный мьютекс, решающий большинство проблем.
- Список поддерживаемых устройств пополнился большим количеством видеокарт ASUS, Gigabyte, EVGA, MSI, Gainward и Palit. Помимо этого, была добавлена поддержка видеокарт NVIDIA Illumination, однако на данный момент, как и у более старых видеокарт NVIDIA, она работает только под Windows, из-за сложностей с работой i2c через проприетарный драйвер NVIDIA (проблема исправляется установкой бета-версии драйвера). Решена знаменитая проблема с материнскими платами MSI MysticLight и они теперь снова поддерживаются, а список поддерживаемых плат — пополнился.
- Помимо большого количества «классических» периферийных устройств, поддержка которых была добавлена, в списке также числятся модульные светильники NanoLeaf, для самодельных устройств теперь можно использовать SRGBMods Raspberry Pi Pico, а Arduino отныне можно подключать по i2c.
Среди известных проблем:
- Путь для настроек всё ещё не должен содержать не-ASCII символы. Исправление было подготовлено, но не вошло в релиз для поддержания совместимости с уже существующими плагинами, однако оно будет включено в актуальные сборки после релиза.
- Вскрылся факт повторного использования производителем клавиатур Sinowealth значений VID/PID от клавиатур Redragon с применением иного протокола. Во избежание возможных проблем (вплоть до окирпичивания) код поддержки клавиатур Sinowealth теперь отключён и не поддерживается.
- На Redragon M711 не работает эффект «wave».
- На некоторых мышах Corsair не подписаны светодиоды.
- На некоторых клавиатурах Razer список раскладок не полон.
- Количество каналов Asus Addressable может быть неточным.
- Как обычно, после обновления рекомендуется пересоздать существующие профили для устройств, старые могут не работать или работать некорректно, а при обновлении с версий до 0.6 нужно очистить папку плагинов, поскольку до 0.6 не было системы версионирования API плагинов.
Источник: opennet.ru