Выпуск OpenRGB 0.9, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

После 7 месяцев разработки опубликован выпуск OpenRGB 0.9, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux (deb, rpm, appimage), macOS и Windows. Как и ранее, все экспериментальные сборки, формируемые после релиза, получат номер версии 0.91.

Новые возможности:

Сегменты, позволяющие разбить зоны светодиодов на более мелкие подгруппы, например, чтобы визуально разделить последовательно подключенные устройства на портах ARGB (кулеры, ленты) — ранее они отображались как сплошная полоса. Зоны настраиваются пользователями вручную.

Менеджер раскладок (Keyboard Layout Manager, KLM), упрощающий разработку интеграций для раскладок, когда клавиатура поставляется в разные регионы с разными раскладками (например QWERTZ, AZERTY). Функциональность KLM будет расширяться к следующему релизу по мере добавления его поддержки в контроллеры.

Страница с идентификаторами устройств, упрощающая разработку новых устройств.

Интеграция плагинов с SDK, позволяющая плагинам определять собственные команды SDK.

Значки в формате PNG заменены на более универсальные значки. * Добавлены переводы на малайзийский, японский, хорватский и польский языки. Обновлены существующие переводы.

Для всех ОС отменено требование не использовать кириллицу в путях файлов (плагины, названия профилей, путь к папке настроек, имя пользователя, в папку которого будут записаны настройки).

Поддержка новых устройств:

В существующие контроллеры было добавлено множество новых GPU от ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, iGame, MSI, NVIDIA, Palit и PNY.

Контроллер AOC: AOC GK500 (клавиатура), AOC GMM700 (коврик) и AOC GM500 (мышь).

В контроллер ASRock внесены исправления для плат ASRock Polychrome USB.

В контроллере ASUS реализована поддержка ASUS ROG Ally и добавлены новые устройства.

Реализована поддержка клавиатур Cherry. * В контроллер Corsair добавлена поддержка Corsair Dominator Platinum DDR5 и Corsair Vengeance DDR5.

Добавлена поддержка CRYORIG H7 Quad Lumi.

Добавлена поддержка новых устройств Das Keyboard.

В контроллере ENE улучшен разбор конфигурационной таблицы ENE SMBus (исправлена ошибка Unknown LED в подписях светодиодов на большинстве моделей ОЗУ ENE). В связи с нестабильной работой сохранения на некоторых моделях модулей ОЗУ, функция сохранения режима на устройстве скрыта в конфигурационном файле.

Добавлена поддержка новых устройств GaiZhongGai.

Добавлены новые раскладки для материнских плат Gigabyte.

В контроллере HyperX добавлена поддержка новых устройств. Для устройств, в которых HID-дескриптор не соответствует требованиям стандарта, был добавлен класс устройств, принудительно заставляющий их работать через libusb-hidapi под Linux.

Добавлена поддержка док-станции JSAUX Steam Deck.

Добавлена поддержка LEGO Dimensions toypad.

Добавлена поддержка новых устройств в контроллере для ноутбуков Lenovo.

Добавлена поддержка некоторых материнских плат Lenovo.

Добавлена поддержка новых устройств Lian-Li.

Исправлены ошибки в контроллере Logitech.

Расширен список разблокированных моделей плат MSI Mystic Light.

Добавлена поддержка контроллеров Nollie32.

Добавлена поддержка NZXT Hue 1 (Smart Device V1).

Добавлена поддержка новых устройств NZXT Hue 2, включая дополнительные аксессуары к ним.

Реализована поддержка клавиатур OKS.

В контроллере Razer появилась поддержка новых устройств и исправлена ошибка инициализации, из-за которой поддержка некоторых устройств была ненадёжной. Многие клавиатуры Razer были переведены на использование KeyboardLayoutManager.

Добавлена поддержка клавиатур RedSquare.

Добавлена поддержка наушников Roccat.

Добавлены новые функции для устройств Sapphire.

Добавлена поддержка TP-Link Kasa Smart.

Добавлена поддержка новых устройств Wooting.

Исправлены ошибки в консольном режиме (CLI)

Известные проблемы:

На Redragon M711 всё ещё не работает эффект «wave».

На некоторых мышах Corsair не подписаны светодиоды.

На некоторых клавиатурах Razer список раскладок не полон.

Количество каналов Asus Addressable может быть неточным.

На Linux может не работать поддержка видеокарт NVIDIA и AMD, в обоих случаях это связано с проблемами в драйверах устройств (amdgpu и проприетарный драйвер nvidia). Бета-версия драйвера nvidia может исправить проблему.

Не поддерживается компилятор MinGW.

Примечания:

Из-за переименования некоторых контроллеров устройств, существующие профили могут потребовать пересоздания. Могут так же не сохраниться ранее настроенные размеры зон ARGB.

При обновлении с версий до 0.6 настоятельно рекомендуется отключить в настройках OpenRazer и OpenRazer-win32. Это позволит приложению использовать новый контроллер Razer с улучшенной поддержкой устройств. OpenRazer запланирован к удалению в следующем релизе.

При обновлении с версий до 0.6 нужно очистить каталог с плагинами, поскольку до выпуска 0.6 не было системы версионирования API плагинов.

Источник: opennet.ru