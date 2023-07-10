Выпуск OpenRGB 0.9, инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств

После 7 месяцев разработки опубликован выпуск OpenRGB 0.9, открытого инструментария для управления RGB-подсветкой периферийных устройств. Пакет поддерживает материнские платы ASUS, Gigabyte, ASRock и MSI с RGB-подсистемой для подсветки корпуса, модули памяти с подсветкой от ASUS, Patriot, Corsair и HyperX, графические карты ASUS Aura/ROG, MSI GeForce, Sapphire Nitro и Gigabyte Aorus, различные контроллеры светодиодных лент (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue+), светящиеся кулеры, мыши, клавиатуры, наушники и аксессуары Razer с подсветкой. Информация о протоколе взаимодействия с устройствами в основном получена через проведение обратного инжиниринга проприетарных драйверов и приложений. Код написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки формируются для Linux (deb, rpm, appimage), macOS и Windows. Как и ранее, все экспериментальные сборки, формируемые после релиза, получат номер версии 0.91.
Новые возможности:
- Сегменты, позволяющие разбить зоны светодиодов на более мелкие подгруппы, например, чтобы визуально разделить последовательно подключенные устройства на портах ARGB (кулеры, ленты) — ранее они отображались как сплошная полоса. Зоны настраиваются пользователями вручную.
- Менеджер раскладок (Keyboard Layout Manager, KLM), упрощающий разработку интеграций для раскладок, когда клавиатура поставляется в разные регионы с разными раскладками (например QWERTZ, AZERTY). Функциональность KLM будет расширяться к следующему релизу по мере добавления его поддержки в контроллеры.
- Страница с идентификаторами устройств, упрощающая разработку новых устройств.
- Интеграция плагинов с SDK, позволяющая плагинам определять собственные команды SDK.
- Значки в формате PNG заменены на более универсальные значки. * Добавлены переводы на малайзийский, японский, хорватский и польский языки. Обновлены существующие переводы.
- Для всех ОС отменено требование не использовать кириллицу в путях файлов (плагины, названия профилей, путь к папке настроек, имя пользователя, в папку которого будут записаны настройки).
Поддержка новых устройств:
- В существующие контроллеры было добавлено множество новых GPU от ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, iGame, MSI, NVIDIA, Palit и PNY.
- Контроллер AOC: AOC GK500 (клавиатура), AOC GMM700 (коврик) и AOC GM500 (мышь).
- В контроллер ASRock внесены исправления для плат ASRock Polychrome USB.
- В контроллере ASUS реализована поддержка ASUS ROG Ally и добавлены новые устройства.
- Реализована поддержка клавиатур Cherry. * В контроллер Corsair добавлена поддержка Corsair Dominator Platinum DDR5 и Corsair Vengeance DDR5.
- Добавлена поддержка CRYORIG H7 Quad Lumi.
- Добавлена поддержка новых устройств Das Keyboard.
- В контроллере ENE улучшен разбор конфигурационной таблицы ENE SMBus (исправлена ошибка Unknown LED в подписях светодиодов на большинстве моделей ОЗУ ENE). В связи с нестабильной работой сохранения на некоторых моделях модулей ОЗУ, функция сохранения режима на устройстве скрыта в конфигурационном файле.
- Добавлена поддержка новых устройств GaiZhongGai.
- Добавлены новые раскладки для материнских плат Gigabyte.
- В контроллере HyperX добавлена поддержка новых устройств. Для устройств, в которых HID-дескриптор не соответствует требованиям стандарта, был добавлен класс устройств, принудительно заставляющий их работать через libusb-hidapi под Linux.
- Добавлена поддержка док-станции JSAUX Steam Deck.
- Добавлена поддержка LEGO Dimensions toypad.
- Добавлена поддержка новых устройств в контроллере для ноутбуков Lenovo.
- Добавлена поддержка некоторых материнских плат Lenovo.
- Добавлена поддержка новых устройств Lian-Li.
- Исправлены ошибки в контроллере Logitech.
- Расширен список разблокированных моделей плат MSI Mystic Light.
- Добавлена поддержка контроллеров Nollie32.
- Добавлена поддержка NZXT Hue 1 (Smart Device V1).
- Добавлена поддержка новых устройств NZXT Hue 2, включая дополнительные аксессуары к ним.
- Реализована поддержка клавиатур OKS.
- В контроллере Razer появилась поддержка новых устройств и исправлена ошибка инициализации, из-за которой поддержка некоторых устройств была ненадёжной. Многие клавиатуры Razer были переведены на использование KeyboardLayoutManager.
- Добавлена поддержка клавиатур RedSquare.
- Добавлена поддержка наушников Roccat.
- Добавлены новые функции для устройств Sapphire.
- Добавлена поддержка TP-Link Kasa Smart.
- Добавлена поддержка новых устройств Wooting.
- Исправлены ошибки в консольном режиме (CLI)
Известные проблемы:
- На Redragon M711 всё ещё не работает эффект «wave».
- На некоторых мышах Corsair не подписаны светодиоды.
- На некоторых клавиатурах Razer список раскладок не полон.
- Количество каналов Asus Addressable может быть неточным.
- На Linux может не работать поддержка видеокарт NVIDIA и AMD, в обоих случаях это связано с проблемами в драйверах устройств (amdgpu и проприетарный драйвер nvidia). Бета-версия драйвера nvidia может исправить проблему.
- Не поддерживается компилятор MinGW.
Примечания:
- Из-за переименования некоторых контроллеров устройств, существующие профили могут потребовать пересоздания. Могут так же не сохраниться ранее настроенные размеры зон ARGB.
- При обновлении с версий до 0.6 настоятельно рекомендуется отключить в настройках OpenRazer и OpenRazer-win32. Это позволит приложению использовать новый контроллер Razer с улучшенной поддержкой устройств. OpenRazer запланирован к удалению в следующем релизе.
- При обновлении с версий до 0.6 нужно очистить каталог с плагинами, поскольку до выпуска 0.6 не было системы версионирования API плагинов.
Источник: opennet.ru