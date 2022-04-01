Выпуск OpenToonz 1.6, открытого пакета для создания 2D-анимации

Опубликован выпуск проекта OpenToonz 1.6, продолжающего развитие исходных текстов профессионального пакета 2D-анимации Toonz, который использовался при производстве мультипликационного сериала Футурама и некоторых мультипликационных фильмах, номинированных на премию Оскар. В 2016 году код Toonz был открыт под лицензией BSD и с тех пор продолжает развиваться как свободный проект.

В OpenToonz в том числе поддерживается подключение плагинов с эффектами, реализованными с использованием технологий машинного обучения, например, при помощи эффектов можно автоматически изменить стиль картинки и симулировать искажённый падающий свет, как в мультфильмах, снятых с использованием классических технологий, применявшихся до появления цифровых пакетов создания анимации.

В новой версии:

Улучшены инструменты для записи звука.

Реализована возможность выполнения операций очистки изображений при выключенной линии обработки (режим Line Processing выставлен в значение None).

При просмотре в режиме кинеографа (Flipbook) реализованы команды для изменения масштаба, обеспечен улучшенный режим воспроизведения и добавлена поддержка 30-разрядной глубины цвета (по 10 бит на канал RGB).

Улучшены реализации шкалы времени и листа экспозициии (Xsheet). Добавлена функция пометки ячеек (Cell Mark). В Xsheet обеспечено управление масштабированием и предложена минималистичная раскладка элементов интерфейса.

Добавлена поддержка экспорта листа экспозициии в формате PDF и в формате JSON для приложения TVPaint.

Добавлена поддержка использования FFMPEG в многопоточном режиме.

Включена возможность использования формата PNG в новых растровых уровнях.

Улучшен экспорт в форме анимированных изображений GIF.

Добавлена поддержка формата OpenEXR.

В редактор стилей добавлен инструмент для редактирования шестнадцатеричных значений цветов и обеспечена возможность вставки цветов через буфер обмена.

В файловом менеджере появилась возможность просмотра файлов с палитрами.

В визуальный эффект Fractal Noise Fx Iwa добавлена опция для применения канонического преобразования, в эффект Tile Fx добавлена возможность настройки размера изображения. Улучшены эффекты Shader Fx, Bokeh Advanced Iwa Fx, Radial Fx, Spin Blur Fx, Layer Blending Ino Fx. Добавлена общая панель управления визуальными эффектами (Fx Global Controls).

Добавлена возможность использования регулярных выражений при обработке файловых путей.

Для функции захвата камеры (Camera Capture) реализован интерфейс калибровки камеры.

Расширены возможности для кукольной анимации (Stop-motion).

Источник: opennet.ru