Выпуск OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12 с устранением уязвимости

Подготовлены корректирующие выпуски OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новых версиях устранена уязвимость, потенциально позволяющая обойти аутентификацию через манипуляцию с внешними плагинами, поддерживающими режим отложенной аутентификации (deferred_auth). Проблема возникает когда несколько плагинов отправляют отложенные ответы аутентификации, что позволяет внешнему пользователю получить доступ на основе не полностью корректных учётных данных. Начиная с выпусков OpenVPN 2.5.6 и 2.4.12 попытки использования отложенной аутентификации несколькими плагинами будут приводить к выводу ошибки.

Из других изменений можно отметить включение в состав нового плагина sample-plugin/defer/multi-auth.c, который может быть полезен для организации тестирования одновременного использования разных плагинов аутентификации, чтобы в дальнейшем избежать уязвимостей, подобных той, что была рассмотрена выше. На платформе Linux налажена работа опции «—mtu-disc maybe|yes». Устранена утечка памяти в процедурах добавления маршрутов.



Источник: opennet.ru