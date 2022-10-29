Подготовлен выпуск OpenVPN 2.5.8, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.

В новой версии обеспечена возможность работы конфигурации по умолчанию с TLS-библиотеками, не имеющими поддержки BF-CBC (Blowfish в режиме CBC). Например, Blowfish не поддерживается в библиотеке OpenSSL 3.0, начальная поддержка которой перенесена из ветки OpenVPN 2.6. Ранее, наличие BF-CBC в списке поддерживаемых по умолчанию шифров приводило к выводу ошибки, даже если при согласовании соединения не использовался BF-CBC. Кроме исправления ошибок в новой версии также отмечается расширение тестового набора и добавление имени git-ветки и идентификатора коммита в строку с версией OpenVPN в сборках для Windows.



Источник: opennet.ru