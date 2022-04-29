ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust

Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust

После полутора лет разработки опубликован выпуск операционной системы Redox 0.7, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Для тестирования Redox OS предложены установочные и Live-образы, размером 75 МБ. Сборки сформированы для архитектуры x86_64 и доступны для систем с UEFI и BIOS.

При подготовке нового выпуска основное внимание было уделено обеспечению работы на реальном оборудовании. Основные новшества:

  • Полностью переписан загрузчик, в котором унифицирован и преимущественно написан на Rust код для загрузки на системах с BIOS и UEFI. Изменение загрузчика позволило существенно расширить спектр поддерживаемого оборудования.
  • В ядре помимо исправления ошибок проведена работа по повышению производительности и расширению поддержки оборудования. Специфичные для CPU переменные переведены на использование регистра GS. Обеспечено отражение (мапинг) всей физической памяти, прекращено использование рекурсивных страниц памяти. Ассемблерный код в inline-вставках переписан для улучшения совместимости с будущими выпусками компилятора.
  • Добавлена начальная поддержка архитектуры AArch64.
  • Осуществлён переход на обработку всех файловых путей в кодировке UTF-8.
  • Код для работы с ACPI AML (ACPI Machine Language) Specification — uefi.org перенесён из ядра в фоновый процесс acpid, выполняемый в пользовательском пространстве.
  • Содержимое Initfs перенесено в новый файл, что упростило формирование пакетов.
  • Файловая система RedoxFS переписана и переведена на использование механизма CoW (Copy-on-Write), при котором изменения не перезаписывают информацию, а сохраняются в новое место, что позволило добиться существенного повышения надёжности. Из новых возможностей RedoxFS отмечается поддержка транзакционных обновлений, шифрования данных с использованием алгоритма AES, а также заверения данных и метаданных цифровыми подписями. Обеспечено совместное использование кода ФС в системе и загрузчике.
  • Продолжено усовершенствование развиваемой проектом стандартной Си-библиотеки Relibc, способной работать не только в Redox, но и в дистрибутивах на базе ядра Linux. Внесённые изменения упростили перенос различных программ в Redox и решили проблемы со многими программами и библиотеками, написанными на языке Си.
  • Подготовлена версия компилятора rustc, способная запускаться в Redox. Из остающихся задач отмечается оптимизация производительности и адаптация пакетного менеджера cargo для работы в окружении Redox.

Выпуск операционной системы Redox OS 0.7, написанной на языке Rust

Операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

В системе применяется принцип «все есть URL». Например, для записи в лог может использоваться URL «log://», для взаимодействия между процессами «bus://», для сетевого взаимодействия «tcp://» и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL «port_io://», после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL «port_io://60».

Пользовательское окружение в Redox построено на базе собственной графической оболочки Orbital (не путать с другой оболочкой Orbital, использующей Qt и Wayland) и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий