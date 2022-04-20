Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU44

Компания Oracle опубликовала обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 44 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду ‘pkg update’. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием непрерывной модели публикации новых версий.

В новом выпуске:

Обновлены версии программ с устранением уязвимостей: Apache Web Server 2.4.53, Django 2.2.27, Firefox 91.7.0esr, Samba 4.13.17, Thunderbird 91.7.0, Twisted 22.2.0, libexpat 2.4.6, openssl 1.0.2zd, openssl-11 1.1.1n, openssl-3 3.0.2, library/libsasl и utility/python.

Устранено 6 уязвимостей, которые затрагивают ядро и штатные утилиты. Наиболее серьёзной проблеме в утилитах присвоен уровень опасности 8.2. Детали не уточняются.

Источник: opennet.ru