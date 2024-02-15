Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.2.0

Опубликован релиз утилиты auto-cpufreq 2.2.0, предназначенной для автоматической оптимизации скорости работы CPU и энергопотребления в системе. Утилита отслеживает состояние аккумулятора ноутбука, нагрузки на CPU, температуры CPU и активности в системе, и в зависимости от ситуации и выбранных опций динамически активирует режимы энергосбережения или высокой производительности. Поддерживается работа на устройствах с процессорами Intel, AMD и ARM. Для управления может использоваться графический интерфейс на базе GTK или консольная утилита. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

Среди поддерживаемых возможностей: мониторинг частоты, нагрузки и температуры CPU, регулирование частоты и режимов энергопотребления CPU в зависимости от заряда аккумулятора, температуры и нагрузки на систему, автоматическая оптимизация производительности CPU и энергопотребления.

Auto-cpufreq может использоваться для автоматического продления времени автономной работы ноутбуков без постоянного урезания каких-то возможностей. В отличие от утилиты TLP, auto-cpufreq не только позволяет выставлять экономные режимы энергопотребления при автономной работе устройства, но и временно включать режим высокой производительности (turbo boost) при выявлении повышения нагрузки на систему.

В новой версии добавлена поддержка настройки и переопределения параметров EPP (Energy Performance Preference), а также задания ограничений, связанных с зарядом аккумулятора (например, для продления жизни аккумулятора можно настроить отключение зарядки после достижения 90%). Добавлена возможность создания пакетов в формате snap для архитектур AMD64 и ARM64.