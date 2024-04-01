Выпуск OSMC 2024.04-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi

Представлен выпуск дистрибутива OSMC 2024.04-1, предназначенного для создания медиацентра на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi или телеприставок Vero, развиваемых разработчиками дистрибутива. Дистрибутив укомплектован медиацентром Kodi и предлагает из коробки полный набор инструментов для создания домашнего кинотеатра, поддерживающего отображение видео с качеством 4K, 2K и HD (1080p). Для загрузки доступны как образы для прямой записи на USB-накопитель или SD-карту, так и специализированные инсталляторы для Windows, macOS и Linux, позволяющие начинающему пользователю установить дистрибутив. Готовые сборки сформированы для плат Raspberry Pi 2, 3, 3+, Zero W 2, 4 и 400, а также для приставок Vero 4K, 4K+ и V.

Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает установку пакетов из стандартных репозиториев. В процессе работы с дистрибутивом не требуется знание Linux, все операции по настройке выполняются через графический интерфейс. Медиацентр на базе Raspberry Pi предлагается подключить к телевизору через порт HDMI и запитать через порт USB, который имеется в некоторых телевизорах. При воспроизведении видео используются средства аппаратного декодирования видео, предоставляемые графическим ускорителем Broadcom VideoCore.

OSMC имеет встроенную поддержку различных TV-тюнеров, DVB-адаптеров и пультов дистанционного управления. Возможно подключение инфракрасного приёмника через порт GPIO. Дополнительно поддерживается организация управления Kodi по сети со смартфона при помощи специализированных приложений для платформ iOS и Android. Для обеспечения трансляции музыки и видео с устройств Apple дистрибутивом поддерживаются технологии AirPlay и AirTunes.

Сетевое соединение может быть организовано как по проводной, так и по беспроводной сети. В состав интегрированы сервисы для организации доступа к локальной коллекции контента по протоколам SMB, NFS, FTP, HTTP и SSH. По умолчанию правила межсетевого экрана настроены на возможность доступа только из локальной сети. Для поддержания системы в актуальном состоянии применяется система автоматической установки обновлений.

В новом выпуске:

Медиацентр Kodi обновлён до версии 20.5. Началось тестирование окружения на базе Kodi 21, но для широкой публики оно будет предложено в следующем выпуске, запланированном на май.

Добавлена начальная поддержка предоставляемого стриминговыми сервисами контента UHD и Dolby Vision.

Значительно улучшена поддержка воспроизведения контента на представленной в конце прошлого года телеприставке Vero V, оснащённой 4-ядерным CPU ARM64 S905X4-O, 4 GB ОЗУ, 32GB eMMC, 802.11 ac/n/g/b WiFi, Bluetooth 4.0, IR/RF приёмниками, 2x USB 2.0,1x USB 3.0, micro SD, 3.5mm, SPDIF audio, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet. Поддерживается H265/VP9/AV1, HDR10, HDR10+, HLG и воспроизведение с качеством 4K.

Для приставок Vero 4K, 4K и V реализован режим синхронизации звука и видео при воспроизведении контента. Добавлена поддержка специализированной клавиатуры Ortek. Повышена производительность при использовании Bluetooth.

Для приставок Vero V для HDR и SDR добавлена поддержка преобразования цветового пространства (тонального отображения), соответствующего пятому профилю Dolby Vision (Profile 5).

Улучшен механизм регулирования частоты процессора (cpu governor), подгоняющий параметры работы CPU к текущей нагрузке.

Добавлена возможность изменения настроек, связанных с установкой обновлений.

Убрана необходимость перезагрузки при выполнении операций создания или восстановления резервных.

Источник: opennet.ru