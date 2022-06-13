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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.16

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.16, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Полностью переработан код движка, отвечающий за воспроизведение звука.
  • Обеспечено плавное изменение громкости эффектов при передвижении героя по карте приключений.
  • Мелодии на карте приключений и в городах теперь продолжаются с того места, на котором прервались.
  • Добавлена экспериментальная опция 3D-звука на карте приключений.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
  • Добавлен звук (не используемый нигде в оригинальных ресурсах) для объекта на карте приключений в океане: «утёс с чайками».
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
  • Добавлен рейтинг для прохождения кампании.
  • Проведена оптимизация ИИ, для ускорения вычислений. ИИ теперь ведет себя более агрессивно, учитывая условия сценария.
  • Сгенерированы отсутствующие элементы «Алой Башни» в городе волшебниц без замка.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
  • Цвета флагов в замках рыцарей и волшебников меняются в зависимости от цвета игрока.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
  • Сгенерирована новая пиктограмма для жилища капитана в замке волшебниц.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
  • Исправлены и дополнены переводы на Немецкий, Румынский и Украинский языки. Кроме этого был добавлен базовый перевод на Белорусский, Испанский и Шведский языки.
  • Исправлено в свыше 40 ошибок.

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16
Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.16


Источник: opennet.ru

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