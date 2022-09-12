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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.19

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.19, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Улучшены алгоритмы ИИ для оценки и использования артефактов.
  • Добавлено выделение существ при помощи кнопок-стрелок для приоритетной передачи между героями.
  • Добавлена возможность мгновенно завершить бой в автоматическом режиме по нажатию кнопки Q.
  • Реализована генерация текста на кнопках для создания новых элементов интерфейса в игре.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.19
  • Предоставлен выбор сложности прохождения оригинальных кампаний.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.19
  • Доработаны переводы на польский, норвежский, болгарский и некоторые другие языки.
  • Исправлено свыше 30 ошибок.

Источник: opennet.ru

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