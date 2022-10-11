Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.20

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.20, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.
Основные изменения:
- Добавлена возможность генерировать текст на кнопках для всех языков.
- Исправлено существенное количество проблем и ошибок в ИИ.
- Добавлены новые алгоритмы поведения ИИ на карте приключений.
- В отладочной версии движка реализован специальный режим, позволяющий наблюдать за всеми действиями ИИ для отслеживания ошибок.
- В интерфейс добавлены новые пиктограммы эффекта «Окаменение».
- Добавлена недостающая мультиплеерная механика «форы» (ограничения для игрока), в том числе и для одиночного режима.
- Исправлено свыше 30 ошибок.
Источник: opennet.ru