ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.20

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 0.9.20

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.20, который воссоздает движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность генерировать текст на кнопках для всех языков.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20
  • Исправлено существенное количество проблем и ошибок в ИИ.
  • Добавлены новые алгоритмы поведения ИИ на карте приключений.
  • В отладочной версии движка реализован специальный режим, позволяющий наблюдать за всеми действиями ИИ для отслеживания ошибок.
  • В интерфейс добавлены новые пиктограммы эффекта «Окаменение».
  • Добавлена недостающая мультиплеерная механика «форы» (ограничения для игрока), в том числе и для одиночного режима.
  • Исправлено свыше 30 ошибок.

Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20
Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20
Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 0.9.20


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий