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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.1

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.1, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II или из оригинальной игры.

Основные изменения:

  • Переработана значительная часть кода для создания будущего редактора карт.
  • Исправлены различные анимации в бою: приоритет отрисовки эффектов массовых заклинаний, реакции существ на низкую мораль, урон от массовых заклинаний и атак по области, раскадровка выстрела, полёт стрелы, стартовое и конечное положения снаряда, передвижение некоторых существ.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.1
  • Добавлена поддержка масштабирования разрешения экрана для более удобной игры в оконном режиме без потери чёткости из-за сглаживания.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.1
  • В отдельном приложении для Android добавлены инструменты для загрузки демо-версии, распаковки оригинальных ресурсов, а также для администрирования сохранений.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.1
  • Проведены оптимизации для ускорения рендеринга и снижения энергопотребления.
  • Улучшен дизайн символов русского алфавита, для более компактного отображения текста на игровых кнопках.
  • Улучшен перевод на русский и многие другие языки.
  • Исправлено свыше 40 ошибок.

Источник: opennet.ru

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