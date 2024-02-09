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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.12

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.12, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Все возможные объекты доступны к размещению и сохранению в редакторе карт (редактор пока не доступен пользователям).
  • Специальные диалоговые окна для удобного выбора всех объектов в редакторе.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12
  • Новые кнопки в некоторых меню, которые адаптируются под размер содержимого текста.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12
  • Более тонкая настройка поведения ИИ на низких уровнях сложности игры, чтобы играть было проще.
  • ИИ получил возможность капитулировать в определённых ситуациях.
  • В результатах битвы отображается факт капитуляции и сумма, в которую обошлась битва сопернику.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12
  • ИИ теперь умеет принимать взвешенные решения об атаке по области, задевающей свои же войска, при защитном построении. Защитники со спец. способностью атаки без ответа, в случае обороны стрелков, будут всегда проводить атаки по ближайшим врагам.
  • ИИ более форсированно наступает пехотой, если у соперника превосходство в стрелках.
  • Оптимизировано использование заклинаний «Берсерк» и «Гипноз» героями ИИ.
  • Увеличен приоритет и улучшены алгоритмы разведки карты у героев ИИ.
  • Улучшены переводы на русский, французский, шведский, венгерский, испанский и польский языки.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.12
  • Закрыто свыше 50 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

    Источник: opennet.ru

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