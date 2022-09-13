Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.0.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

Доступен выпуск проекта VCMI 1.0, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android.

Версия 1.0 сформирована спустя почти 8 лет после выпуска 0.99. Изменение номера на 1.0 является следствием достижения максимального значения второй цифры версии, что, в соответствии с применяемой в проекте логикой нумерации версий, привело к переходу к номеру 1.0 после 0.99. Основные изменения: