Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

Доступен выпуск проекта VCMI 1.1, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android.
В новой версии:
- Добавлена поддержка платформы iOS.
- Предоставлена возможность многопользовательской игры в локальной сети или через интернет.
- Редактор карт переписан с целью реализации многоплатформенности и поддержки модов.
- Проведена работа по улучшению игрового движка и исправлению ошибок. Добавлена поддержка стрельбы лучами. Реализованы пикторграммы башен. Устранены проблемы с эффектами во время боя. Повышена производительность генерации случайных карт.
- Улучшен движок искусственного интеллекта, который стал умнее при проведении боёв. Реализована возможность отступления врагов, если рассчитаны небольшие шансы на победу.
Источник: opennet.ru