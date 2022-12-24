Выпуск открытого игрового движка VCMI 1.1.0, совместимого с Heroes of Might and Magic III

Доступен выпуск проекта VCMI 1.1, развивающего открытый игровой движок, совместимый с форматом данных, используемым в играх Heroes of Might and Magic III. Важной целью проекта также является поддержка модов, при помощи которых имеется возможность добавлять в игру новые города, героев, монстров, артефакты и заклинания. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Поддерживается работа в Linux, Windows, macOS и Android.

В новой версии: