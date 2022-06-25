Выпуск p2p-мессенджера Communist 1.4

Опубликована версия 1.4 P2P-мессенджера Communist. Исходный код написан на языке программирования С++ и распространяется (GitHub, GitFlic) под лицензией GPLv3. Графический интерфейс построен на библиотеке GTK 4. Поддерживается работа в операционных системах Linux и Windows. Готовые пакеты подготовлены для Arch Linux (AUR) и дистрибутивов на базе десятой платформы Альт Линукс.

Communist — простой P2P-мессенджер, предназначенный для работы как в сети Интернет, так и в локальных сетях различной конфигурации. Для установки связи между пользователями используется сочетание распределённой хэш-таблицы (используется вариант DHT, предназначенный для torrent-клиентов) и техники UDP hole punch (для взаимодействия с хостами за трансляторами адресов). Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Все данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными. Для шифрования используются стандарт AES и схема цифровой подписи ed25519.

Среди изменений в новой версии:

Добавлена функциональность STUN-сервера.

Добавлена возможность включения собственных словарей для проверки орфографии без изменения исходного кода.

Реорганизована система перевода.

Переработан внешний вид программы: добавлены темы оформления (по умолчанию доступны две).

Добавлена возможность создания собственных тем оформления без изменения исходного кода.

Источник: opennet.ru