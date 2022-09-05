Выпуск p2p-мессенджера Communist 2.0 и библиотеки libcommunist 1.0

Опубликованы P2P-мессенджер Communist 2.0 и библиотека libcommunist 1.0, в которую вынесены возможности, связанные с сетевыми операциями и P2P-связью. Поддерживается работа как в сети Интернет, так и в локальных сетях различной конфигурации. Код проектов распространяется по лицензии GPLv3 и доступен на GitHub (Communist, libcommunist) и GitFlic (Communist, libcommunist). Поддерживается работа в Linux и Windows.

Для установки связи между пользователями в Communist используется сочетание распределённой хэш-таблицы (вариант DHT, предназначенный для torrent-клиентов) и техники UDP hole punching (для взаимодействия с хостами за трансляторами адресов). Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6. Сообщения могут быть переданы через ретрансляторы (см. документацию). Все данные хранятся на машине пользователя в зашифрованном виде и передаются также зашифрованными. Для шифрования используются стандарт AES и схема цифровой подписи ed25519.

Среди изменений в новой версии:

Все сетевые возможности вынесены в библиотеку libcommunist.

Добавлена функциональность ретранслятора сообщений (сервер и клиент).

Проведена общая реорганизация кода.

Версия 2.0 несовместима с предыдущими версиями (требуется пересоздание профиля пользователя).

Источник: opennet.ru