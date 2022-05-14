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Выпуск пакетного фильтра iptables 1.8.8

Опубликован выпуск классического инструментария для управления пакетным фильтром iptables 1.8.8, развитие которого последнее время сосредоточено на компонентах для сохранения обратной совместимости — iptables-nft и ebtables-nft, предоставляющих утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как в iptables и ebtables, но транслирующих полученные правила в байткод nf_tables. Оригинальный набор программ iptables, включая ip6tables, arptables и ebtables, в 2018 году переведён в разряд устаревших и уже заменён на nftables в большинстве дистрибутивов.

В новой версии:

  • В утилиту iptables-translate, преобразующую правила iptables в наборы правил nftables, добавлена поддержка выражений connlimit и tcpmss, для блоков sctp и multiport реализована возможность использования опций «—chunk-types» и «—ports».
  • Упрощён перевод в правила nftables блоков conntrack и опции «—tcp-flags».
  • В libxtables запрещена работа при вызове из исполняемых файлов с флагом setuid.
  • В утилите iptables-nft разрешено удаление встроенных цепочек.
  • В iptables-nft добавлен парсер правил из утилиты arptables-nft.
  • В утилите arptables-nft добавлена поддержка команд ‘-C’ и ‘-S’, реализована индексация правил для команд ‘-I’ и ‘-R’, добавлена поддержка синтаксиса счётчиков ‘-c N,M’.
  • В таблицах *NAT прекращена поддержка указания разом нескольких диапазонов адресов IPv4.
  • Реализована возможность включения отладочного вывода в iptables-restore, iptables-nft и ebtables-nft через повторное указание опции ‘-v’.
  • Повышена производительность утилит iptables-save и iptables-restore.

Источник: opennet.ru

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