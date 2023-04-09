Выпуск пакетного менеджера DNF 4.15

Доступен релиз пакетного менеджера DNF 4.15, который используется по умолчанию в дистрибутивах Fedora Linux и RHEL. DNF является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 и использующим библиотеку hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями.

В новой версии:

В dnf-automatic (утилита, позволяющая выполнять действия «dnf upgrade» в автоматическом режиме, например, при вызове из cron) добавлен параметр «reboot» для определения поведения при необходимости перезагрузки (может принимать значения never, when-changed и when-needed).

Добавлена поддержка отмены выполнения операции rollback для группового обновления.

Предоставлена возможность передачи опция CLI-интерфейса при загрузке внешнего файла конфигурации (например, для выставления параметров sslverify, username и password при обращении к собственному репозиторию).

Источник: opennet.ru