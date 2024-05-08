Выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог AUR для Ubuntu

Доступен выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог концепции AUR для Ubuntu Linux и собственный репозиторий, в котором присутствует 518 пакетов, позволяющих установить в текущем окружении Ubuntu наиболее свежие версии интересующих программ, параллельно с имеющимися в системе программами. Пакеты оформляются в формате pacscript, похожем на PKGBUILD в AUR и также включающем сведения о загрузке, зависимостях, сборке и установке. Код утилиты написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди особенностей инструментария:

Поддержка как сборки программ из исходных текстов архивов с релизами и срезов из git-репозиториев, так и установки готовых сборок и пакетов в форматах Appimage и deb.

Возможность ускорения загрузки пакетов при помощи утилиты axel, поддерживающей распараллеливание потоков и загрузку порций данных одновременно с нескольких серверов.

При обновлении возможна загрузка самых свежих коммитов из Git, без необходимости ожидания обновления пакета.

Возможность установки программ из нескольких репозиториев.

Возможность отслеживания обновлений Pacstall из любых веток и форков.

Поддержка автодополнения команд в оболочках bash, ZSH и fish.

В новой версии:

В формат pacscript внесён ряд изменений, нарушающих совместимость, например, переименованы некоторые параметры (name -> pkgname, homepage -> url и т.п.).

Добавлена возможность ограничения версий в массивах с определением зависимостей.

Добавлена функция check() и связанные с ней флаги -Nc/—nocheck.

Добавлены функции {pre,post}_upgrade и pre_remove для запуска перед или после обновления и удаления пакета.

Предоставлена возможность определения конфликтующих пакетов.

Добавлен параметр со списком лицензий.

Добавлены флаги -Qa/—quality-assurance и Q/—quiet.

Источник: opennet.ru