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Выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог AUR для Ubuntu

Доступен выпуск пакетного менеджера pacstall 5.0, развивающего аналог концепции AUR для Ubuntu Linux и собственный репозиторий, в котором присутствует 518 пакетов, позволяющих установить в текущем окружении Ubuntu наиболее свежие версии интересующих программ, параллельно с имеющимися в системе программами. Пакеты оформляются в формате pacscript, похожем на PKGBUILD в AUR и также включающем сведения о загрузке, зависимостях, сборке и установке. Код утилиты написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди особенностей инструментария:

  • Поддержка как сборки программ из исходных текстов архивов с релизами и срезов из git-репозиториев, так и установки готовых сборок и пакетов в форматах Appimage и deb.
  • Возможность ускорения загрузки пакетов при помощи утилиты axel, поддерживающей распараллеливание потоков и загрузку порций данных одновременно с нескольких серверов.
  • При обновлении возможна загрузка самых свежих коммитов из Git, без необходимости ожидания обновления пакета.
  • Возможность установки программ из нескольких репозиториев.
  • Возможность отслеживания обновлений Pacstall из любых веток и форков.
  • Поддержка автодополнения команд в оболочках bash, ZSH и fish.

В новой версии:

  • В формат pacscript внесён ряд изменений, нарушающих совместимость, например, переименованы некоторые параметры (name -> pkgname, homepage -> url и т.п.).
  • Добавлена возможность ограничения версий в массивах с определением зависимостей.
  • Добавлена функция check() и связанные с ней флаги -Nc/—nocheck.
  • Добавлены функции {pre,post}_upgrade и pre_remove для запуска перед или после обновления и удаления пакета.
  • Предоставлена возможность определения конфликтующих пакетов.
  • Добавлен параметр со списком лицензий.
  • Добавлены флаги -Qa/—quality-assurance и Q/—quiet.

Источник: opennet.ru

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