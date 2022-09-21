Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.18.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.18:

Предложена новая интерактивная оболочка «rpmspec —shell», поддерживающая работу с макросами и встроенным Lua (rpmlua).

Добавлена новая утилита командной строки rpmuncompress, упрощающая распаковку нескольких файлов.

Переработан код для обработки больших файлов, в который добавлена защита от уязвимостей, манипулирующих символическими ссылками в процессе установки, восстановления и очистки.

Добавлен новый OpenPGP-бэкенд для работы с подписями пакетов, основанный на проекте Sequoia (реализация OpenPGP на языке Rust).

Предложен более понятный макрос «%bcond» для определения условий при сборке.

При определении слабых зависимостей (weak dependency) реализована поддержка тегов «meta» и «pre».

В spec-файлы добавлена новая секция «%conf» для сборки файлов конфигурации.

Источник: opennet.ru