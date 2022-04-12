Выпуск Pharo 10, диалекта языка Smalltalk

Предоставлен выпуск проекта Pharo 10, развивающего диалект языка программирования Smalltalk. Pharo является ответвлением от проекта Squeak, в разработке которого принимал участие Алан Кей, автор Smalltalk. Помимо реализации языка программирования, Pharo также предоставляет виртуальную машину для выполнения кода, интегрированную среду разработки, отладчик и набор библиотек, включая библиотеки для разработки графических интерфейсов. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Из изменений в новом выпуске выделяется чистка кода — удалён устаревший код (Glamour, GTTools, Spec1, поддержка устаревшего байткода) и переписаны утилиты, зависящие от устаревшего кода (Dependency Analyser, Critique Browser и т.п.). Внесены изменения, нацеленные на повышение модульности проекта и предоставление возможности формирования образов минимального размера. Проведена работа по повышению производительности и уменьшению размера образов (размер базового образа сокращён с 66 до 58 МБ). В виртуальной машине улучшен код, связанный с асинхронным вводом/выводом, обработкой сокетов и FFI ABI.



Источник: opennet.ru