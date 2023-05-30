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Выпуск Pharo 11, диалекта языка Smalltalk

После более года разработки опубликован выпуск проекта Pharo 11, развивающего диалект языка программирования Smalltalk. Pharo является ответвлением от проекта Squeak, в разработке которого принимал участие Алан Кей, автор Smalltalk. Помимо реализации языка программирования, Pharo также предоставляет виртуальную машину для выполнения кода, интегрированную среду разработки, отладчик и набор библиотек, включая библиотеки для разработки графических интерфейсов. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Расширены возможности инструментария: В Git-клиенте Iceberg улучшена работа с GitHub, в отладчике реализована возможность добавления привязок к модели взаимодействия, в профилировщике предложен новый интерфейс пользователя, переработана утилита Rewrite, добавлена новая утилита для просмотра документов, в Calypso реализована визуализация зависимостей, улучшены утилиты для инспектирования.
  • Доведена до готовности к широкому использованию реализация эфемеронов (ephemeron), структуры, которая может быть связана с другими объектами без создания ссылок, мешающих сборке мусора, и которая позволяет отслеживать обработку объектов сборщиком мусора.
  • Добавлена поддержка каскадного объявления слотов.
  • Добавлен API для отражения узлов AST в OCBytecodeToASTCache, RBMethodNode и RBBlockNode.
  • В OpalCompiler добавлен плагин разбора («parse plugin»).
  • В виртуальной машине улучшена раскладка памяти и добавлена начальная поддержка инструкций SIMD (Single-Instruction Multiple-Data) и векторных регистров.

Источник: opennet.ru

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