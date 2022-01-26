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Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов

Доступен выпуск Phosh 0.15.0, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфоновВыпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов

В новом выпуске:

  • Поддержка сдвигаемых экранными жестами рамок с уведомлениями.
  • Добавлен менеджер управления VPN-соединениями, интерфейс для быстрой настройки VPN, приглашение для аутентификации VPN и пиктограмма-индикатор для строки состояния.
  • Обеспечено скрытие некоторых быстрых настроек, если отсутствует связанное с ними оборудование.
  • Разрешена установка произвольных паролей для разблокировки экрана.
  • Улучшен интерфейс «Run command» для запуска системных команд.
  • Началась работа по обновлению стилевого оформления.
  • Возвращена поддержка протокола управления гамма-коррекцией.
  • Упрощена отладка.

Источник: opennet.ru

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