Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов

Доступен выпуск Phosh 0.15.0, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

Поддержка сдвигаемых экранными жестами рамок с уведомлениями.

Добавлен менеджер управления VPN-соединениями, интерфейс для быстрой настройки VPN, приглашение для аутентификации VPN и пиктограмма-индикатор для строки состояния.

Обеспечено скрытие некоторых быстрых настроек, если отсутствует связанное с ними оборудование.

Разрешена установка произвольных паролей для разблокировки экрана.

Улучшен интерфейс «Run command» для запуска системных команд.

Началась работа по обновлению стилевого оформления.

Возвращена поддержка протокола управления гамма-коррекцией.

Упрощена отладка.

Источник: opennet.ru