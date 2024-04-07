ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов

Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.38, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • В Launcher приложениям предоставлена возможность отображения дополнительных индикаторов со счётчиками и прогрессом выполнения операций.
  • Улучшена работа на устройствах с экранами, имеющими скруглённые углы.
    Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов
  • В мультимедийном проигрывателе добавлена возможность обработки данных по ссылке (URI).
  • Улучшена работа экранных индикаторов (OSD).
  • Решены проблемы с масштабированием фоновых изображений.
  • Налажен запуск сеансов при использовании gnome-session 46.

Выпуск Phosh 0.38, GNOME-окружения для смартфонов


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий