Выпуск Phosh 0.39, GNOME-окружения для смартфонов

Опубликован релиз Phosh 0.39, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

В обзорном режиме добавлена возможность распределения приложений по папкам.

Добавлена поддержка включения ночного режима через выпадающую панель быстрых настроек.

В меню, показываемом при удержании кнопки питания, убрано усечение по центру длинных слов для русскоязычной локализации, из-за которого вместо «Заблокировать» отображалось «Забл…вать».

В композитном сервере Phoc добавлена анимация переключателя нахождения поверх других окон (always-on-top).

В экранную клавиатуру squeekboard добавлены новые стили оформления кнопок: change-view, character-group, placeholder и subtle-highlight.

В конфигураторе phosh-mobile-settings добавлен интерфейс для управления содержимым панели быстрых настроек. Добавлена опция для игнорирования подключения аппаратных клавиатур.

Обновлены версии зависимостей: wlroots 0.17.2, GNOME 46, feedbackd 0.3.0, feedbackd-device-themes 0.1.0, callaudiod 0.1.7, wys 0.1.12, mmsd-tng 2.6.0.

Источник: opennet.ru