Выпуск платформы Java SE 22 и открытой эталонной реализации OpenJDK 22

После шести месяцев разработки компания Oracle выпустила платформу Java SE 22 (Java Platform, Standard Edition 22), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 22 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java — большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 22 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 22 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 22 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные — до 2028 и 2026 годов). Общедоступная поддержка LTS-ветки Java SE 11 прекращена в сентябре прошлого года, но расширенная поддержка будет осуществляться до 2032 года. Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года.

Напомним, что начиная с выпуска Java 10 проект перешёл на новый процесс разработки, подразумевающий более короткий цикл формирования новых релизов. Новая функциональность теперь развивается в одной постоянно обновляемой master-ветке, в которую включаются уже готовые изменения и от которой раз в шесть месяцев ответвляются ветки для стабилизации новых выпусков.

Из новшеств Java 22 можно отметить:

В сборщике мусора G1 реализована поддержка закрепления областей (region pinning), позволяющая временно зафиксировать местоположение Java-объектов в памяти, чтобы избежать их перемещения сборщиком мусора и обеспечить безопасную передачу ссылок на эти объекты между Java и нативным кодом. Закрепление позволяет снизить задержки и обойтись без отключения сборки мусора при выполнении критических секций (critical regions) JNI (Java Native Interface) с нативным кодом (во время выполнения данных секций JVM не должен перемещать связанные с ними критические объекты для того чтобы избежать состояний гонки). Закрепление выводит критические объекты из поля зрения сборщика мусора, который может продолжать выполнять чистку незакреплённых областей.

Добавлена предварительная возможность, разрешающая указание в конструкторах выражений перед вызовом super(…), используемого для явного вызова конструктора родительского класса из конструктора наследуемого класса, если эти выражения не ссылаются на создаваемый конструктором экземпляр. class Outer { void hello() { System.out.println(«Hello»); } class Inner { Inner() { hello(); super(); } } }

Стабилизирован API FFM (Foreign Function & Memory), позволяющий организовать взаимодействие Java-программ с внешними кодом и данными через вызов функций из внешних библиотек и доступ к памяти вне JVM, не прибегая к использованию JNI (Java Native Interface).

Включена поддержка безымянных переменных и сопоставлений с шаблоном — вместо неиспользуемых, но необходимых при вызове переменных и шаблонов, теперь можно указывать символ «_». // было String pageName = switch (page) { case GitHubIssuePage(var url, var content, var links, int issueNumber) -> «ISSUE #» + issueNumber; … }; // теперь можно String pageName = switch (page) { case GitHubIssuePage(_, _, _, int issueNumber) -> «ISSUE #» + issueNumber; };

Предложена предварительная реализация API Class-File для разбора, генерации и преобразования файлов с классами Java. ClassFile cf = ClassFile.of(); ClassModel classModel = cf.parse(bytes); byte[] newBytes = cf.build(classModel.thisClass().asSymbol(), classBuilder -> { for (ClassElement ce : classModel) { if (!(ce instanceof MethodModel mm && mm.methodName().stringValue().startsWith(«debug»))) { classBuilder.with(ce); } } });

В утилите java реализована возможность запуска Java-программ, поставляемых в форме нескольких файлов с кодом или предкомпилированных библиотек классов, без раздельной компиляции этих файлов и без конфигурирования сборочной системы. Новая возможность упрощает запуск программ, в которых код разных классов выделен в отдельные файлы. Prog.java: class Prog { public static void main(String[] args) { Helper.run(); } } Helper.java: class Helper { static void run() { System.out.println(«Hello!»); } } Например, для запуска программы, состоящей из двух файлов «Prog.java» и «Helper.java» теперь достаточно запустить «java Prog.java», что приведёт к компиляции класса Prog, определения ссылки на класс Helper, поиска и компиляции файла Helper.java и вызова метода main.

Добавлена вторая предварительная реализация строковых шаблонов (String Template), реализованных в дополнение к строковым литералам и блокам текста. Строковые шаблоны позволяют совмещать текст с вычисляемыми выражениями и переменными без использования оператора «+». Подстановка выражений осуществляется при помощи подстановок \{..}, при этом для проверки корректности подставляемых значений могут подключаться специальные обработчики. Например, обработчик SQL обеспечивает проверку значений, подставляемых в SQL-код, и возвращает на выходе объект java.sql.Statement, а обработчик JSON отслеживает корректность подстановок JSON и возвращает JsonNode. String query = «SELECT * FROM Person p WHERE p.» + property + » = ‘» + value + «‘»; // было Statement query = SQL.»»»SELECT * FROM Person p WHERE p.\{property} = ‘\{value}'»»»; // стало

Добавлена седьмая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.

Добавлена предварительная реализация расширенного API Stream, поддерживающего определение собственных промежуточных операций, которые могут оказаться полезны в случаях, когда существующих встроенных промежуточных операций недостаточно для желаемого преобразования данных. Собственные обработчики подключаются при помощи новой промежуточной операции Stream::gather(Gatherer), которая обрабатывает элементы потока, применяя к ним заданный пользователем обработчик. jshell> Stream.of(1,2,3,4,5,6,7,8,9).gather(new WindowFixed(3)).toList() $1 ==> [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Предложен для тестирования второй вариант экспериментального API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.

Добавлена вторая предварительная реализация неявно объявленных классов и безымянных экземпляров метода «main», в которых можно обойтись без объявлений public/static, передачи массива аргументов и прочих сущностей, связанных с объявлением класса. // было public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println(«Hello world!»); } } // теперь можно void main() { System.out.println(«Hello, World!»); }

Добавлена вторая предварительная реализация ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values развиваются для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективны при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока.

В сборщике мусора Parallel повышена производительность работы с большими массивами объектов. Оптимизация позволила в некоторых тестах с большими массивами объектов на 20% снизить задержку перед началом поиска объекта.

Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 22.



Источник: opennet.ru