Выпуск платформы Lutris 0.5.13 для упрощения доступа к играм из Linux

Доступен выпуск игровой платформы Lutris 0.5.13, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Среди изменений в новой версии:

Добавлена поддержка запуска Windows-игр при помощи развиваемого компанией Valve пакета Proton.

Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса и повышению производительности конфигураций с очень большими библиотеками игр.

Предоставлена возможность добавления в инсталляторы эталонных ссылок на ModDB.

Обеспечена интеграция с сервисами Battle.net и Itch.io (indie-игры).

Добавлена поддержка перемещения файлов в основное окно, используя интерфейс drag&drop.

Изменено стилевое оформление окон с настройками, инсталлятором и интерфейсом добавления игр.

Настройки сгруппированы в разделы.

Добавлена опция для показа установленных игр в первую очередь.

Предоставлена возможность использования launch-config в ярлыках и командной строке.

В баннерах и обложках показаны метки платформ.

В GOG улучшено определение игр, поддерживаемых в DOSBox.

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High-DPI).

Источник: opennet.ru