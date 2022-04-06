Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 5

Состоялся релиз Zulip 5, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.
Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.
Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.
Основные новшества:
- Пользователям предоставлена возможность установки статусов в форме emoji в дополнение к статусным сообщениям. Статусные emoji показываются в боковой панели, ленте сообщений и поле составления сообщения. Анимация в emoji воспроизводится только при наведении указателя мыши на символ.
- Переделано оформление поля составления сообщения и расширены возможности редактирования. Добавлены кнопки форматирования для выделения текста жирным или курсивом, вставки ссылок и добавления времени. Для больших сообщений поле ввода теперь может расширяться, вплоть до раскрытия на весь экран.
- Добавлена возможность пометки тем решёнными, что удобно использовать для наглядной пометки завершения работы над теми или иными задачами.
- В сообщении разрешена вставка до 20 изображений, которые теперь отображаются с выравниванием по сетке. Переделан интерфейс для просмотра изображений в полноэкранном режиме, в котором улучшено масштабирование, панорамирование и отображение меток.
- Изменён стиль всплывающих подсказок и диалогов.
- Предоставлена возможность выставления конктекстных ссылок на сообщение или чат при разборе проблем, общении в форуме, работе с электронной почтой и любых других применениях. Для постоянных ссылок обеспечено перенаправление на актуальное сообщение, в случае переноса сообщения в другую тему или раздел. Добавлена поддержка выставления ссылок на отдельные сообщения в нити обсуждения.
- Добавлена функция для отображения содержимого разделов публикаций (stream) в Web с возможностью просмотра без создания учётной записи.
- Администратору предоставлена возможность определения персональных настроек, применяемых по умолчанию для новых пользователей. Например, можно изменить тему оформления и набор пиктограмм, включить вывод уведомлений и т.п.
- Добавлена поддержка отправки приглашений, срок действия которых ограничен. При блокировки пользователя обеспечена автоматическая блокировка и всех отправленных им приглашений.
- На сервере реализована возможность аутентификации при помощи протокола OpenID Connect, в дополнение к таким методам, как SAML, LDAP, Google, GitHub и Azure Active Directory. При аутентификации через SAML появилась поддержка синхронизации произвольных полей профиля и автоматического создания учётной записи. Добавлена поддержка протокола SCIM для синхронизации учётных записей с внешней БД.
- Добавлена поддержка запуска сервера на системах с архитектурой ARM, включая компьютеры Apple с чипом M1.
Источник: opennet.ru