Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.15

Опубликован выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.15, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

Добавлена поддержка клавиатуры и мыши. Композитный менеджер LSM (Luna Surface Manager) адаптирован для управления и организации ввода при помощи клавиатуры и мыши, а не только сенсорного экрана. Например, к мобильному устройству или телевизору на базе webOS можно подключить клавиатуру и мышь для использования в роли рабочей станции. Также добавлена поддержка клавиатурных комбинаций для быстрого вызова настроек (F1) и интерфейса запуска программ (кнопка Start или Windows).

Увеличена производительность отрисовки и повышено качество анимации в приложениях, использующий библиотеку Qt.

В домашний экран (Home Launcher) добавлены компоненты и ресурсы для кастомизации QML-приложений.

В сервис управления звуком audiod добавлена поддержка отслеживания громкости.

Предложен набор примеров приложений и решений на базе webOS.

Браузерный движок обновлён до Chromium 91 (ранее использовался Chromium 87). В web-движке реализована поддержка GPU vsync для Wayland.

В эмуляторе включено сжатие раздела подкачки (zram) и обработки нехватки памяти (oomd).

Источник: opennet.ru